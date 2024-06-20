Fırında kabak mücver tarifi : Bir kez yapan bir daha istiyor

Kabakları soyup ardından rendeleyin.

Rendelemiş olduğunuz kabakların suyunu iyice sıkın ve kaseye koyun.

Maydanoz, dereotu ve taze soğanları yıkayıp kurutun ve ince ince doğrayın.

Peyniri çatallar ezin.

Yumurta hariç tüm malzemeleri ekleyin ve karıştırın.

Yumurtayı ayrı bir kasede çırpın ardından diğer malzemelerin olduğu kaseye ekleyip karıştırın.

Bir tepsisinin üzerine yağlı kağıt serin ve üzerine hazırlamış olduğunuz harcı yayın.

Önceden ısıtmış olduğunuz 180 derecelik fırında yaklaşık olarak 35-40 dakika pişirin.