Fırında kabak mücver tarifi : Bir kez yapan bir daha istiyor

Kabağın enfes lezzetini fırında yapılan hafif ve sağlıklı olan mücver tarifi ile daha da lezzetli bir hale getirebilirsiniz. Az un ve bol sebzeyle hazırlayabileceğiniz o tarif...

Giriş Tarihi: 20.06.2024 08:54 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 08:54
  • 4-5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 40 dakika Hazırlama 15 dakika

MALZEMELER

  • Üç adet orta boy kabak
  • 1/3 demet dereotu
  • 1/3 demet maydanoz
  • Beş dal taze soğan
  • Bir çay bardağı un
  • 1/2 su bardağı beyaz peynir
  • 1/3 su bardağı zeytinyağ
  • İki adet yumurta
  • Bir paket kabartma tozu
  • Bir tatlı kaşığı tuz
  • Bir çay kaşığı karabiber
  • Bir çay kaşığı pul biber
  • Bir tutam rendelenmiş kaşar peynir (üzeri için)

YAPILIŞI

Kabakları soyup ardından rendeleyin.

Rendelemiş olduğunuz kabakların suyunu iyice sıkın ve kaseye koyun.

Maydanoz, dereotu ve taze soğanları yıkayıp kurutun ve ince ince doğrayın.

Peyniri çatallar ezin.

Yumurta hariç tüm malzemeleri ekleyin ve karıştırın.

Yumurtayı ayrı bir kasede çırpın ardından diğer malzemelerin olduğu kaseye ekleyip karıştırın.

Bir tepsisinin üzerine yağlı kağıt serin ve üzerine hazırlamış olduğunuz harcı yayın.

Önceden ısıtmış olduğunuz 180 derecelik fırında yaklaşık olarak 35-40 dakika pişirin.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA