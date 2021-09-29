Fırında kıymalı karnabahar tarifi: Fırında kıymalı karnabahar nasıl yapılır?

Vazgeçilmez kış sebzelerinden biri de karnabahardır. Kızartması ayrı güzeldir yemeği ayrı. Sindirimi düzenler, sinir sistemindeki hücreleri yeniler, depresyon riskini azaltır. Karnabaharın çok yakıştığı tariflerden biri de kıymayla birlikte fırınlanmış halidir. Peki, kıymalı karnabahar nasıl yapılır? İşte fırında kıymalı karnabahar yapımı.

Giriş Tarihi: 29.09.2021 13:57 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021 13:57
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 15 dakika

MALZEMELER

  • 500 gram karnabahar
  • 200 gram kıyma
  • 1 adet soğan
  • 1 diş sarımsak
  • 6 yemek kaşığı rendelenmiş domates
  • 1 yemek kaşığı domates ya da biber salçası
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Üzeri için 100 gram taze kaşar peyniri rendesi

AŞÇININ NOTU

YAPILIŞI

  1. Karnabaharı bol suyla yıkayın. Sonrasında çiçekleri kopartarak küçültün.
  2. Suyu orta boy bir tencereye koyun. Kaynayan suya tuzu ekleyip karnabaharı haşlayın.
  3. Haşlanmış karnabaharları borcama aktarın.
  4. Bir tencereye zeytinyağını koyun, doğranmış soğanı ekleyin.
  5. Soğan pembeleşmeye başlayınca tuz ve kıymayı ilave edin. Suyunu salıp tekrar çekinceye kadar kavurun.
  6. Sarımsağı ve salçayı ekleyip kavurmaya devam edin.
  7. Kıyma karışımınıza domates sosunu da ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.
  8. Pişmiş kıymanızın üzerine karnabaharları yayın.
  9. Rendelenmiş kaşarı karnabaharın üzerine serpin ve önceden 180 derece ısıtılmış fırında üstü kızarıncaya kadar pişirin.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kakaolu kek tarifi - Kakaolu ıslak kek nasıl yapılır?

Afyonkarahisar'ın hazinesi

Gastronomik yönüyle Afyonkarahisar

Akşama ne pişirsem?

Vişne yemenin tam zamanı

Pazar kahvaltısını kim sevmez?

SON DAKİKA SON DAKİKA