Fırında kıymalı karnabahar tarifi: Fırında kıymalı karnabahar nasıl yapılır?
Vazgeçilmez kış sebzelerinden biri de karnabahardır. Kızartması ayrı güzeldir yemeği ayrı. Sindirimi düzenler, sinir sistemindeki hücreleri yeniler, depresyon riskini azaltır. Karnabaharın çok yakıştığı tariflerden biri de kıymayla birlikte fırınlanmış halidir. Peki, kıymalı karnabahar nasıl yapılır? İşte fırında kıymalı karnabahar yapımı.
Giriş Tarihi: 29.09.2021 13:57Güncelleme Tarihi: 29.09.2021 13:57
4 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
15 dakika
MALZEMELER
500 gram karnabahar
200 gram kıyma
1 adet soğan
1 diş sarımsak
6 yemek kaşığı rendelenmiş domates
1 yemek kaşığı domates ya da biber salçası
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Üzeri için 100 gram taze kaşar peyniri rendesi
AŞÇININ NOTU
YAPILIŞI
Karnabaharı bol suyla yıkayın. Sonrasında çiçekleri kopartarak küçültün.
Suyu orta boy bir tencereye koyun. Kaynayan suya tuzu ekleyip karnabaharı haşlayın.
Haşlanmış karnabaharları borcama aktarın.
Bir tencereye zeytinyağını koyun, doğranmış soğanı ekleyin.
Soğan pembeleşmeye başlayınca tuz ve kıymayı ilave edin. Suyunu salıp tekrar çekinceye kadar kavurun.
Sarımsağı ve salçayı ekleyip kavurmaya devam edin.
Kıyma karışımınıza domates sosunu da ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.
Pişmiş kıymanızın üzerine karnabaharları yayın.
Rendelenmiş kaşarı karnabaharın üzerine serpin ve önceden 180 derece ısıtılmış fırında üstü kızarıncaya kadar pişirin.