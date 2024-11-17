Fırında kremalı patates tarifi: Hem sağlıklı hem leziz...

Malzemeler:

Dört adet orta boy patates

Bir su bardağı süt

Yarım su bardağı süt kreması

Bir tutam ceviz rendesi

Bir diş ikiye bölünmüş sarımsak

İki tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Üzeri İçin:

100 gram rendelenmiş kaşar peyniri

Yapılışı:

İlk olarak patatesleri soyup ince yuvarlak dilimler halinde kesin.

Sütü ve kremayı bir tencerenin içine boşaltın. Sonrasında ise tuz, karabiber, ceviz rendesi ve ikiye bölünmüş olan soğanları ekleyin.

Önce orta ateşte ısınana kadar pişirin sonrasında ise altını kısın.

Tencerenin içine patatesleri ve dikkatli bir şekilde karıştırın.

Sonrasında ise tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte 20 dakika pişirin.

20 dakikanın sonunda ise tencerenin içindeki sarımsağı çıkarın ve geniş bir fırın kabının içerisine patatesleri ekleyin.

Tencerenin içerisinde kalan sıvıyı da patateslerin üzerine boşaltın.

Ardından rendelenmiş kaşar peyniri her tarafı eşit olacak şekilde dağıtın.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 1 saat boyunca patatesler yumuşayana kadar pişirin.

Fırında kremalı patatesiniz hazır!