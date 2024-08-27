Hem leziz hem çıtır çıtır: İşte fırında kabak mücver tarifi...

Mücver oldukça sevilen bir yemek olsa da kızartıldığı zaman aşırı yağ çekmesinden dolayı genellikle az tüketilir. Artık böyle bir sorununuz olmaz dilediğiniz gibi mücver yiyebilirsiniz! Fırında çıtır çıtır kızaran hem sağlıklı hem doyurucu bu tarifi yemelere doyamayacaksınız. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun...

Giriş Tarihi: 27.08.2024 08:35 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 08:35

YAPILIŞI

MALZEMELER
3 adet orta boy kabak
5 dal taze soğan
1/3 demet dereotu
1/3 demet maydanoz
1 çay bardağı un
1/2 su bardağı beyaz peynir
1/3 su bardağı zeytinyağı
1 paket kabartma tozu
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
2 adet yumurta
1 tutam rendelenmiş beyaz peynir
YAPILIŞI
Kabakları güzelce soyun.
Soyulmuş kabakları rendeleyin ve suyunu güzelce sıkıp bir kaseye alın.
Maydanoz, dereotu ve taze soğanları yıkayın.
Suyunu sıkıp ince ince doğradıktan sonra kaseye ekleyin.
Beyaz peyniri çatalla iyice ezin ve onu da kaseye ekleyin.
Daha sonra tüm malzemeleri ekleyip iyice karıştırın.
Son aşamada yumurtayı da ekledikten sonra tüm malzemeleri tekrardan karıştırın.
Hazırladığınız harcı yağlı kağıt sermiş olduğunuz fırın tepsisine dökün.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrollü bir şekilde pişirin.
Mücveriniz hazır, afiyet olsun.

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