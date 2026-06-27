Her lokması mest edecek! Mücver tarifi

3 adet orta boy kabak
2 adet yumurta
3-4 dal taze soğan
Yarım demet dereotu
Çeyrek demet maydanoz
Yarım su bardağı un (kıvama göre 1-2 yemek kaşığı artabilir)
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
İsteğe bağlı: Yarım çay bardağı ezilmiş beyaz peynir
Kızartmak için: Sıvı yağ (tercihen ayçiçek yağı)
Kabakları Hazırlayın: Kabakları yıkayıp soyun ve rendenin iri tarafıyla rendeleyin. Rendelenmiş kabakları avucunuza alıp suyunu iyice sıkarak süzün.
Yeşillikleri Doğrayın: Taze soğan, dereotu ve maydanozu ince ince kıyın.
Harcı Birleştirin: Derin bir karıştırma kabına suyunu sıktığınız kabakları, doğradığınız yeşillikleri, yumurtaları, baharatları ve kullanıyorsanız beyaz peyniri ekleyip güzelce karıştırın.
Unu Ekleyin: Unu azar azar ekleyerek harmanlayın. Kek hamurundan biraz daha koyu, kaşıktan kolayca akmayan bir kıvam elde etmelisiniz.
Kızartma İşlemi: Geniş bir tavaya sıvı yağı alın (tavanın tabanını kaplayacak kadar olması yeterli) ve orta ateşte ısıtın.
Şekil Verin: Hazırladığınız harçtan birer yemek kaşığı dolusu alarak kızgın yağa bırakın. Kaşığın sırtıyla üzerlerine hafifçe bastırarak yassılaşmalarını sağlayın.
Pişirin: Her iki tarafı da altın sarısı renk alıp nar gibi kızarana kadar pişirin.
Dinlendirin: Kızaran mücverleri, fazla yağını çekmesi için mutlaka kağıt havlu serilmiş bir tabağa çıkarın.
Önemli Püf Noktası: Mücver harcını hazırladıktan sonra bekletmeden kızartmalısınız. Harç bekledikçe kabaklar yeniden su salar, bu da harcın cıvıklaşmasına ve pişerken çok fazla yağ çekmesine neden olur.