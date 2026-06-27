Her lokması mest edecek! Mücver tarifi

Dinlendirin: Kızaran mücverleri, fazla yağını çekmesi için mutlaka kağıt havlu serilmiş bir tabağa çıkarın.

Pişirin: Her iki tarafı da altın sarısı renk alıp nar gibi kızarana kadar pişirin.

Kızartma İşlemi: Geniş bir tavaya sıvı yağı alın (tavanın tabanını kaplayacak kadar olması yeterli) ve orta ateşte ısıtın.

Unu Ekleyin: Unu azar azar ekleyerek harmanlayın. Kek hamurundan biraz daha koyu, kaşıktan kolayca akmayan bir kıvam elde etmelisiniz.

Harcı Birleştirin: Derin bir karıştırma kabına suyunu sıktığınız kabakları, doğradığınız yeşillikleri, yumurtaları, baharatları ve kullanıyorsanız beyaz peyniri ekleyip güzelce karıştırın.

Önemli Püf Noktası: Mücver harcını hazırladıktan sonra bekletmeden kızartmalısınız. Harç bekledikçe kabaklar yeniden su salar, bu da harcın cıvıklaşmasına ve pişerken çok fazla yağ çekmesine neden olur.