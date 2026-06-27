Her lokması mest edecek! Mücver tarifi

Türk mutfağının en sevilen pratik lezzetlerinden biri olan mücver, çay saatlerinden akşam yemeklerine kadar her sofraya çok yakışıyor. Dışı çıtır çıtır, içi ise bol yeşillikli ve yumuşacık olan bu tarif, mutfağınızı harika kokularla dolduracak. Yanında bir kase serin yoğurtla servis edebileceğiniz bu tam kıvamında anne mücverini hazırlamak inanın çok kolay.

Giriş Tarihi: 27.06.2026 08:59

YAPILIŞI

Malzemeler

  • 3 adet orta boy kabak

  • 2 adet yumurta

  • 3-4 dal taze soğan

  • Yarım demet dereotu

  • Çeyrek demet maydanoz

  • Yarım su bardağı un (kıvama göre 1-2 yemek kaşığı artabilir)

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

  • İsteğe bağlı: Yarım çay bardağı ezilmiş beyaz peynir

  • Kızartmak için: Sıvı yağ (tercihen ayçiçek yağı)

Adım Adım Yapılışı

  1. Kabakları Hazırlayın: Kabakları yıkayıp soyun ve rendenin iri tarafıyla rendeleyin. Rendelenmiş kabakları avucunuza alıp suyunu iyice sıkarak süzün.

  2. Yeşillikleri Doğrayın: Taze soğan, dereotu ve maydanozu ince ince kıyın.

  3. Harcı Birleştirin: Derin bir karıştırma kabına suyunu sıktığınız kabakları, doğradığınız yeşillikleri, yumurtaları, baharatları ve kullanıyorsanız beyaz peyniri ekleyip güzelce karıştırın.

  4. Unu Ekleyin: Unu azar azar ekleyerek harmanlayın. Kek hamurundan biraz daha koyu, kaşıktan kolayca akmayan bir kıvam elde etmelisiniz.

  5. Kızartma İşlemi: Geniş bir tavaya sıvı yağı alın (tavanın tabanını kaplayacak kadar olması yeterli) ve orta ateşte ısıtın.

  6. Şekil Verin: Hazırladığınız harçtan birer yemek kaşığı dolusu alarak kızgın yağa bırakın. Kaşığın sırtıyla üzerlerine hafifçe bastırarak yassılaşmalarını sağlayın.

  7. Pişirin: Her iki tarafı da altın sarısı renk alıp nar gibi kızarana kadar pişirin.

  8. Dinlendirin: Kızaran mücverleri, fazla yağını çekmesi için mutlaka kağıt havlu serilmiş bir tabağa çıkarın.

Önemli Püf Noktası: Mücver harcını hazırladıktan sonra bekletmeden kızartmalısınız. Harç bekledikçe kabaklar yeniden su salar, bu da harcın cıvıklaşmasına ve pişerken çok fazla yağ çekmesine neden olur.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

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