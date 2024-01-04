Kabak muffin tarifi: Sağlıklı atıştırmalık alternatifi...

Sağlıklı alternatiflerden biri olarak kabak muffin, hem kolay hazırlanması hem de lezzetiyle büyük bir pratik bir alternatife dönüşüyor. İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 04.01.2024 08:52 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 08:53
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği Kahvaltı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 15 dakika Hazırlama 25 dakika
  • Porsiyon : 200 kcal

MALZEMELER

  • 2 su bardağı rendelenmiş kabak
  • 2 adet yumurta
  • 1/2 su bardağı sıvı yağ
  • 1/2 su bardağı yoğurt
  • 2 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • Yarım su bardağı ince doğranmış taze otlar (maydanoz, taze soğan, dereotu gibi)
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1/2 çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI

  • Fırını 180 dereceye ayarlayın. Muffin tepsisine kağıt kalıpları yerleştirin veya yağlayın.
  • Kabakları rendeleyin ve fazla suyunu sıkarak süzün.
  • Geniş bir karıştırma kabında yumurtaları çırpın. Sıvı yağı ve yoğurdu ekleyip iyice karıştırın.
  • Ayrı bir kapta unu, kabartma tozunu, tuzu ve karabiberi karıştırın.
  • Kuru malzemeleri, ıslak karışıma ekleyin ve karıştırın.
  • Rendelenmiş kabakları ve doğranmış taze otları ekleyip homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın.
  • Hazırlanan karışımı muffin kalıplarına paylaştırın.
  • Önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika kadar pişirin. Muffinlerin üstü kızardığında, kürdan testi yaparak pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA