YAŞAM
SAĞLIK
GÜZELLİK
YEMEK TARİFLERİ
ASTROLOJİ
Kabak muffin tarifi: Sağlıklı atıştırmalık alternatifi...
Sağlıklı alternatiflerden biri olarak kabak muffin, hem kolay hazırlanması hem de lezzetiyle büyük bir pratik bir alternatife dönüşüyor. İşte o tarif...
Giriş Tarihi: 04.01.2024
08:52
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
08:53
4 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Kahvaltı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
15 dakika
Hazırlama
25 dakika
Porsiyon :
200 kcal
MALZEMELER
2 su bardağı rendelenmiş kabak
2 adet yumurta
1/2 su bardağı sıvı yağ
1/2 su bardağı yoğurt
2 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
Yarım su bardağı ince doğranmış taze otlar (maydanoz, taze soğan, dereotu gibi)
1 tatlı kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı karabiber
YAPILIŞI
Fırını 180 dereceye ayarlayın. Muffin tepsisine kağıt kalıpları yerleştirin veya yağlayın.
Kabakları rendeleyin ve fazla suyunu sıkarak süzün.
Geniş bir karıştırma kabında yumurtaları çırpın. Sıvı yağı ve yoğurdu ekleyip iyice karıştırın.
Ayrı bir kapta unu, kabartma tozunu, tuzu ve karabiberi karıştırın.
Kuru malzemeleri, ıslak karışıma ekleyin ve karıştırın.
Rendelenmiş kabakları ve doğranmış taze otları ekleyip homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın.
Hazırlanan karışımı muffin kalıplarına paylaştırın.
Önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika kadar pişirin. Muffinlerin üstü kızardığında, kürdan testi yaparak pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz.
BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?
Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
Haber
Gündem
Dünya
Son Dakika
Yerel Haberler
Tüm Manşetler
Zaman Tüneli
Ansiklopedi
Spor
Ziraat Türkiye Kupası
Futbol
Spor Toto Süper Lig
Şampiyonlar Ligi
UEFA Avrupa Ligi
Milli Takım
Canlı Skor
Basketbol
Voleybol
Tüm Sporlar
Transfer
Spor Magazin
Ekonomi
Güncel Piyasalar
Canlı Borsa
Altın Fiyatları
Dolar Kuru
Euro Kuru
Emlak
Sarı Sayfalar
Gazete İlanlar
Resmi İlanlar
Sigorta
Finans
Borsa
Döviz
Altın
Kripto Para
Tahvil-Bono
Apara
Tarım
Hayatın İçinden
Yaşam
Bebeğim ve Biz
Eğitim
Teknoloji
Turizm
Memur
Kadın
Güzellik
Moda
Otomobil
Eğitim
Namaz Vakitleri
Hava Durumu
Yemek Tarifleri
Rüya Tabirleri
Erkek & Kız İsimleri
Ramazan
Yol Durumu
Eğlence
Günaydın Magazin
Kültür Sanat
Medya
Astroloji
Oyun
Televizyon
Güzel Sözler
Şans Oyunları
Bilmeceler
Bulmaca
Multimedya
Galeri
Sabah TV
Diziler
Safir
Ben Bu Cihana Sığmazam
Kuruluş Osman
Aldatmak
Ateş Kuşları
Kardeşlerim
Ekler Bölgeler
Ekler
Cumartesi
Pazar
Günaydın
Kitap
Ankara Başkent
Yerel Haberler
Yazarlar
Sabah
Spor
Günaydın
Perspektif
Cumartesi
Pazar
Bölgeler
Tüm Yazarlar
Çizerler
SİZİNKİLER
PİJAMA AİLESİ
HAYATA DAİR
Ziraat Türkiye Kupası
AHaber Canlı İzle
APara Canlı İzle
Aspor Canlı İzle
Atv Canlı İzle
A2 Canlı İzle
Vav TV Canlı İzle
Üyelik İşlemleri
Üye Girişi
Üye Ol
Çıkış
Bildirimleri Aç / Kapat
Künye/İletişim
Bize Ulaşın
SON DAKİKA
SON DAKİKA