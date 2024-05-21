Kabak yemeği tarifi: Hem lezzetli hem de hafif

Kabak yemeği, Türk mutfağının sevilen ve hafif yemeklerinden biridir. Hem sağlıklı hem de lezzetli olan bu yemek, özellikle yaz aylarında taze kabaklarla yapıldığında enfes bir tat sunar. Kabak yemeği, düşük kalorili olmasıyla diyet yapanların da tercih ettiği bir yemektir. Bu tarifte, basit malzemelerle kolayca hazırlayabileceğiniz ve sofralarınıza renk katacak bir kabak yemeği tarifi bulacaksınız. Lezzetli ve besleyici bu yemek, ana yemek olarak servis edilebileceği gibi, yanında yoğurtla da harika bir uyum sağlar. İşte adım adım kabak yemeği tarifi...

Giriş Tarihi: 21.05.2024 09:17 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 09:17
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 25 dakika Hazırlama 15 dakika
  • Porsiyon : 200 kcal

MALZEMELER

  • 4-5 adet kabak
  • 1 büyük soğan
  • 2-3 diş sarımsak
  • 2 adet domates
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 çay bardağı pirinç veya bulgur
  • 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
  • 1 su bardağı sıcak su
  • Yarım demet dereotu veya maydanoz (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

  1. Kabakları yıkayıp uçlarını kesin. Kabakları halka veya yarım ay şeklinde dilimleyin.
  2. Soğanı ve sarımsakları soyup ince ince doğrayın.
  3. Domateslerin kabuklarını soyup küp şeklinde doğrayın.
  4. Pirinci veya bulguru yıkayıp süzün.
  5. Bir tencereye zeytinyağını koyup ısıtın. Soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun.
  6. Sarımsakları ekleyip 1-2 dakika daha kavurun.
  7. Domates salçasını ekleyip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.
  8. Doğranmış domatesleri ekleyip birkaç dakika pişirin.
  9. Kabakları tencereye ekleyin ve birkaç dakika karıştırarak pişirin.
  10. Yıkanmış pirinci veya bulguru ekleyin.
  11. Tuz, karabiber ve pul biberi ekleyin.
  12. Sıcak suyu tencereye dökün. Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte kabaklar yumuşayana ve pirinç veya bulgur pişene kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
  13. Yemeğiniz piştikten sonra ocaktan alın. İsteğe bağlı olarak ince kıyılmış dereotu veya maydanozu yemeğin üzerine serpin. Kabak yemeğini sıcak veya ılık olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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