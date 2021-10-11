Karnabahar mücveri tarifi: Karnabahar mücveri nasıl yapılır?
Sonbahar ve kış aylarının lezzetlerinden olan karnabaharın yemeği ayrı güzeldir salatası ayrı. İçinde bol bol C ve K vitamini bulunan karnabahar bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Bazı insanların dört gözle pazara çıkmasını beklediği karnabaharın mücveri de ayrı güzeldir. Kabak mücverinden daha çok sevebileceğinizi düşündüğümüz, karnabahar sevmeyenlere bile sevdirecek karnabahar mücveri nasıl yapılır? İşte vejetaryen bir alternatif de olan ve karnabahar köftesi olarak da bilinen karnabahar mücveri tarifi…
Giriş Tarihi: 11.10.2021 09:14Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 09:14
4 Kişilik
Vejetaryen
Diğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
10 dakika
MALZEMELER
1 adet karnabahar (orta boy)
3 su bardağı su
1 su bardağı un
2 adet yumurta
1 adet soğan
1 çay kaşığı tuz ve karabiber
Yarım demet dereotu ve maydanoz
Kızartmak için 2 su bardağı sıvı yağ
AŞÇININ NOTU
Dilerseniz kızartma değil fırında da pişirebilirsiniz. Harcı yağlı kağıt üzerine dizip önceden 180 derece ısıtılmış fırında fırınlayabilirsiniz.
YAPILIŞI
Karnabaharları küçük parçalara ayırıp suyla yumuşayana kadar haşlayın.
Haşladığınız karnabaharın suyunu süzerek kaseye aktarın ve ezin.
Ezdiğiniz karnabaharın üstüne yumurta, soğan, baharat ve yeşillikleri ekleyin.
Unu azar azar ekleyerek mücver harcını hazırlayın.
Tavaya yağı döküp kızdırın. Daha sonra mücver harcından aldığınız yemek kaşığı büyüklüğündeki parçaların iki tarafını da kızdırın.
Ve mücveriniz hazır. Yoğurta birlikte sıcak ya da ılık olarak servis edebilirsiniz.