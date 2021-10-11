Karnabahar mücveri tarifi: Karnabahar mücveri nasıl yapılır?

Karnabaharları küçük parçalara ayırıp suyla yumuşayana kadar haşlayın. Haşladığınız karnabaharın suyunu süzerek kaseye aktarın ve ezin. Ezdiğiniz karnabaharın üstüne yumurta, soğan, baharat ve yeşillikleri ekleyin. Unu azar azar ekleyerek mücver harcını hazırlayın. Tavaya yağı döküp kızdırın. Daha sonra mücver harcından aldığınız yemek kaşığı büyüklüğündeki parçaların iki tarafını da kızdırın.

Ve mücveriniz hazır. Yoğurta birlikte sıcak ya da ılık olarak servis edebilirsiniz.