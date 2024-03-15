Kırmızı biber dolması tarifi: Hem renkli hem de lezzetli

Sofraları süsleyen bu lezzetli dolma, hem sağlıklı hem de doyurucu bir alternatif olmasıyla da tercih edilir. İçeriğindeki sebzeler ve pirinç, besleyici özellikleriyle sofralara renk katar. Üstelik kırmızı biber dolması, pişirme yöntemi gereği yağda kızartma gibi ağır işlemlere ihtiyaç duymadan, sağlıklı bir şekilde fırında pişirilerek de hazırlanabilir.

Giriş Tarihi: 15.03.2024 09:45 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 09:45
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 35 dakika Hazırlama 25 dakika
  • Porsiyon : 178 kcal

MALZEMELER

  • 6-8 adet büyük boy kırmızı biber
  • 1 su bardağı pirinç
  • 1 adet orta boy soğan (ince doğranmış)
  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • 1 çay bardağı sıcak su veya et suyu
  • 1 çay bardağı ince kıyılmış maydanoz
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber (isteğe bağlı)
  • Limon dilimleri (servis için)

YAPILIŞI

  1. Öncelikle pirinci bol suyla yıkayın ve süzün.
  2. Büyük bir karıştırma kabında pirinci, doğranmış soğanı, ezilmiş sarımsağı, domates salçasını, zeytinyağını, tuzu, karabiberi ve isteğe bağlı olarak pul biberi karıştırın.
  3. Hazırladığınız iç harcı iyice karıştırın.
  4. Kırmızı biberlerin üst kısmını kesin ve içlerini çıkarın. Biberlerin sap kısımlarını çıkarmadan kesmek isterseniz, biberlerin üst kısmını bir kapak gibi kesip içini çıkarabilirsiniz.
  5. Hazırladığınız iç harçtan her bir biberin içine doldurun ve biberlerin ağzına kadar bastırarak doldurun.
  6. Dolma tenceresine dizdiğiniz biberlerin üzerine sıcak su veya et suyunu ekleyin.
  7. Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte biberler yumuşayana kadar pişirin. Yaklaşık 30-40 dakika sürer.
  8. Pişirdikten sonra dolmaları servis tabağına alın.
  9. Üzerlerine taze maydanoz serpin ve yanında dilimlenmiş limonlar ile servis yapın. Afiyet olsun!

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