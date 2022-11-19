Lezzetiyle damak çatlatan mantar sote tarifi: Hem lezzetli hem sağlıklı
Mantar, tek başına olduğu gibi diğer besinlerle de bir araya geldiğinde bir lezzet bombasına dönüşüyor. Ana yemek tariflerinde hem pratik yapım süreci hem de kısa sürede pişmesi sayesinde dakikalar içinde oldukça zengin bir sofra hazırlayabilmenize de olanak tanıyor. İşte en lezzetli mantar sote tarifi...
Giriş Tarihi: 19.11.2022 09:25Güncelleme Tarihi: 19.11.2022 09:25
4-6 Kişilik
DiyetEv YapımıVejetaryen
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
10 dakika
Hazırlama
20 dakika
Porsiyon :
94 kcal
MALZEMELER
2 adet orta boy soğan
3 adet yeşil biber
3 diş sarımsak
3 adet domates
500g kültür mantarı
3-4 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı tuz
1 tutam maydanoz (isteğe bağlı)
YAPILIŞI
Öncelikle soğanları yemeklik doğradıktan sonra yeşil biber ve sarımsakları da ince ince doğrayın.
Domateslerin kabuklarını soyduktan sonra küp küp doğrayın, mantarların kabuklarını soyun ve ince ince dilimleyin.
Tavaya çok az sıvı yağ koyduktan sonra soğan, biber ve sarımsakları 1-2 dakika kavurun. Salça ve pul biberi ekledikten sonra birkaç dakika daha kavurmaya devam edin.
İnce dilimlenmiş mantarları ilave edin ve mantarlar suyunu salıp çekinceye kadar pişirin.
Suyunu iyice çektikten sonra domatesleri de ekleyin ve mantarları yumuşayana kadar pişirin.
Mantar sote servise hazır. Sıcak olarak, üzerine maydanoz ekleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.