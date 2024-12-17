Patates kroket tarifi: Hem çıtır hem lezzet dolu

Patates kroket, köken olarak Fransız mutfağına ait bir yemektir. Fransızca'da croquette, "kıtır" veya "çıtır" anlamına gelir.İlk kez 18. yüzyılda Fransız şefler tarafından geliştirilmiş ve genellikle zengin sofralarda et yemeklerinin yanında garnitür olarak sunulmuştur. 19. yüzyılda ünlü Fransız şef Marie-Antoine Carême, kroketin tarifini detaylandırmış ve onu modern gastronomiye kazandırmıştır. Günümüzde ise en sevilen atıştırmalıklar arasında yerini almış durumda. En lezzetli patates kroket nasıl yapılır? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 17.12.2024 09:12Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 09:12
YAPILIŞI
Malzemeler:
4-5 adet orta boy patates
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı un
Tuz
Karabiber
Muskat rendesi (isteğe bağlı)
Kaplama için:
2 adet yumurta
1 su bardağı un
1 su bardağı galeta unu
Kızartmak için sıvı yağ
Yapılışı:
1. Patatesleri haşlayıp kabuklarını soyun. Sıcakken ezerek püre haline getirin.
2. Ezilmiş patateslere tereyağı, un, rendelenmiş kaşar peyniri, tuz, karabiber ve muskat rendesi ekleyin. Yoğurarak ele yapışmayan bir kıvam elde edin.
3. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ya da uzun ince çubuklar şeklinde şekil verin.
4. Şekil verdiğiniz kroketleri önce una, ardından çırpılmış yumurtaya, son olarak da galeta ununa bulayın.
5. Derin bir tavada sıvı yağı kızdırın. Kroketleri altın sarısı olana kadar kızartıp kağıt havlu üzerine alın.
Servis Önerisi:
Sıcak servis edin. Yanına ketçap, mayonez ya da tatlı-ekşi sos çok yakışır.