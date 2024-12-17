Patates kroket tarifi: Hem çıtır hem lezzet dolu

Malzemeler:

4-5 adet orta boy patates

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

Tuz

Karabiber

Muskat rendesi (isteğe bağlı)

Kaplama için:

2 adet yumurta

1 su bardağı un

1 su bardağı galeta unu

Kızartmak için sıvı yağ

Yapılışı:

1. Patatesleri haşlayıp kabuklarını soyun. Sıcakken ezerek püre haline getirin.

2. Ezilmiş patateslere tereyağı, un, rendelenmiş kaşar peyniri, tuz, karabiber ve muskat rendesi ekleyin. Yoğurarak ele yapışmayan bir kıvam elde edin.

3. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ya da uzun ince çubuklar şeklinde şekil verin.

4. Şekil verdiğiniz kroketleri önce una, ardından çırpılmış yumurtaya, son olarak da galeta ununa bulayın.

5. Derin bir tavada sıvı yağı kızdırın. Kroketleri altın sarısı olana kadar kızartıp kağıt havlu üzerine alın.

Servis Önerisi:

Sıcak servis edin. Yanına ketçap, mayonez ya da tatlı-ekşi sos çok yakışır.