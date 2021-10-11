Patates mücveri tarifi: Patates mücveri nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

Harcınızın sulanmaması için patatesleri iyi sıkıp suyunu çıkartmaya dikkat etmelisiniz. Damak zevkinize göre taze soğan gibi farklı yeşillikler koyabilir, yeşillik miktarını azaltıp arttırabilirsiniz. Mücveri derin yağda kızartmanız da mümkün. Eğer derin yağda kızartacaksanız karışıma 2 yemek kaşığı un ekleyin ve kızartmadan önce kaşığa aldığınız kısmı galeta ununa bulayın. Kızartma yapmak istemiyorsanız fırında da pişirebilirsiniz. Yağlı kağıt üzerine dizdiğinin mücverleri önceden 180 derece ısıttığınız fırında fırınlayabilirsiniz.