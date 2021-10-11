Patates mücveri tarifi: Patates mücveri nasıl yapılır?

MALZEMELER
- 2 adet büyük boy patates
- 2 adet yumurta
- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
- Yarım su bardağı un
- Yarım demet maydanoz
- 1 diş sarımsak
- 1 çay kaşığı karabiber ve tuz
- Kızartmak için 1 su bardağı yağ
AŞÇININ NOTU
Harcınızın sulanmaması için patatesleri iyi sıkıp suyunu çıkartmaya dikkat etmelisiniz.
Damak zevkinize göre taze soğan gibi farklı yeşillikler koyabilir, yeşillik miktarını azaltıp arttırabilirsiniz.
Mücveri derin yağda kızartmanız da mümkün. Eğer derin yağda kızartacaksanız karışıma 2 yemek kaşığı un ekleyin ve kızartmadan önce kaşığa aldığınız kısmı galeta ununa bulayın.
Kızartma yapmak istemiyorsanız fırında da pişirebilirsiniz. Yağlı kağıt üzerine dizdiğinin mücverleri önceden 180 derece ısıttığınız fırında fırınlayabilirsiniz.
YAPILIŞI
Patates mücveri yapımı da kabak mücveri yapımıyla aynıdır. Adımlar şu şekilde:
- Patatesleri soyun ve rendeleyin.
- Rendelediğiniz patateslerin suyunu iyice sıkın.
- Suyunu sıktığınız patateslerin olduğu kaba yumurta, tuz ve karabiberi ekleyin.
- Ardından unu yavaşça eleyerek ilave edin. Kaşar peyniri ve ince kıyılmış maydanozu da ekleyin.
- Bu karışımı yoğurun ve 5 dakika dinlendirin.
- Tavaya döktüğünüz yağı kızdırın. Kaşık yardımıyla harçtan aldığınız karışımın iki yanını da kızartın.
- Mücverin fazla yağını bir kağıt havluya koyarak çekilmesini sağlayın.
Ve mücveriniz hazır. Dilerseniz sarımsaklı yoğurt ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.