Patates sufle tarifi: Tatlısını unutturan lezzet…

Malzemeler:

Üç adet büyük boy haşlanmış patates

Üç adet yumurta

İki tatlı kaşığı un

İki tatlı kaşığı tereyağı

1/4 su bardağı süt

100 gram beyaz peynir

1/4 çay kaşığı tuz

1/4 çay kaşığı karabiber

Sufle kaplarını yağlamak için

Yarım tatlı kaşığı tereyağı

Bir tatlı kaşığı un

Üzeri için:

Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Yapılışı:

İlk olarak yumurtaların sarı ve beyazını ayrı kapların içerisine ekleyin.

Püre haline getirdiğiniz ve sıcak olan patatesi süt ile tereyağını ekleyerek karıştırın.

Yumurta sarısı,un, rendelenmiş beyaz peynir, tuz ve karabiberi ilave ederek karıştırma işlemine devam edin.

Ayrı bir kasenin içerisinde bekleyen yumurta beyazını mikser ile çırpın ve köpük kıvamı elde edin.

Yumurta beyazını, yumurta sarılı olan karışıma ekleyip alttan üse doğru olacak şekilde yavaş yavaş karıştırın.

Sufle kaplarını oda sıcaklığında bekletmiş olduğunuz tereyağı ile yağlayın ve hafifçe unlayın.

Hazırlamış olduğunuz sufle karışımını eşit olarak sufle kaplarına paylaştırın.

180 derecelik fırında 10 dakika pişirin.

Patates sufleniz hazır!