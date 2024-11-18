Patates sufle tarifi: Tatlısını unutturan lezzet…

Malzemeler:
Üç adet büyük boy haşlanmış patates
Üç adet yumurta
İki tatlı kaşığı un
İki tatlı kaşığı tereyağı
1/4 su bardağı süt
100 gram beyaz peynir
1/4 çay kaşığı tuz
1/4 çay kaşığı karabiber
Sufle kaplarını yağlamak için
Yarım tatlı kaşığı tereyağı
Bir tatlı kaşığı un
Üzeri için:
Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Yapılışı:
İlk olarak yumurtaların sarı ve beyazını ayrı kapların içerisine ekleyin.
Püre haline getirdiğiniz ve sıcak olan patatesi süt ile tereyağını ekleyerek karıştırın.
Yumurta sarısı,un, rendelenmiş beyaz peynir, tuz ve karabiberi ilave ederek karıştırma işlemine devam edin.
Ayrı bir kasenin içerisinde bekleyen yumurta beyazını mikser ile çırpın ve köpük kıvamı elde edin.
Yumurta beyazını, yumurta sarılı olan karışıma ekleyip alttan üse doğru olacak şekilde yavaş yavaş karıştırın.
Sufle kaplarını oda sıcaklığında bekletmiş olduğunuz tereyağı ile yağlayın ve hafifçe unlayın.
Hazırlamış olduğunuz sufle karışımını eşit olarak sufle kaplarına paylaştırın.
180 derecelik fırında 10 dakika pişirin.
Patates sufleniz hazır!