Patatesli kabak graten tarifi! Lezzetiyle mest edecek

Malzemeler

Ana Malzemeler:

Kremalı Sos İçin:

Çok az muskat cevizi rendesi (isteğe bağlı, harika bir aroma verir)

1 kutu (200 ml) sıvı krema (Alternatif olarak hafif bir beşamel sos da kullanabilirsiniz)

Üzeri İçin:

Fırını Isıtın: Fırınınızı önceden 190°C'ye ayarlayıp ısıtmaya başlayın. Görseldeki gibi kare veya dikdörtgen bir fırın kabının tabanını ve kenarlarını tereyağı ile güzelce yağlayın.

Sebzeleri Hazırlayın: Kabakları ve patatesleri kabuklarını soyduktan (veya kabakları alacalı soyduktan) sonra eşit kalınlıkta, ince yuvarlak halkalar halinde dilimleyin. Eşit pişmeleri için dilimlerin yaklaşık 3-4 mm kalınlığında olmasına dikkat edin.

Dizilim (Görseldeki Gibi): Dilimlediğiniz sebzeleri yağlanmış fırın kabına, görseldeki gibi hafifçe birbiri üzerine binecek (kiremit dizilimi) şekilde sıralayın. İsterseniz bir sıra patates, bir sıra kabak şeklinde dizebilir veya dilimleri aralıklı olarak karıştırabilirsiniz.

Sosu Ekleyin: Bir kasede sıvı krema, ezilmiş sarımsak, tuz, karabiber ve muskat rendesini çırpın. Hazırladığınız bu sosu, dizdiğiniz sebzelerin her yerine eşit şekilde nüfuz edecek biçimde gezdirin.

Ön Pişirme: Sebzelerin kurumadan kendi buharında yumuşaması için fırın kabının üzerini yağlı kağıt veya alüminyum folyo ile kapatın. Bu şekilde fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Peynir İlavesi ve Kızartma: Süre sonunda kabı fırından çıkarıp üzerindeki örtüyü alın. Bir çatal yardımıyla patateslerin yumuşayıp yumuşamadığını kontrol edin. Yumuşamışsa, üzerine rendelenmiş kaşar peynirini bolca serpin. Kabı tekrar fırına verin ve görseldeki gibi peynirler eriyip nar gibi kızarana kadar (yaklaşık 15-20 dakika) üzeri açık şekilde pişirin.