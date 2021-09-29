Salçalı taze fasulye yemeği tarifi: Düdüklüde etli ve kıymalı taze fasulye nasıl yapılır?

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Giriş Tarihi: 29.09.2021 11:32 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021 11:34
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 25 dakika

MALZEMELER

  • Taze Fasulye (yarım kilogram)
  • Kıyma ya da kuşbaşı et (200 gram)
  • Sıvı Yağ (3 yemek kaşığı)
  • Domates ya da biber salçası (1 ya da 2 yemek kaşığı)
  • Soğan (1 adet)
  • Yeşil Biber (2 adet)
  • Domates (2 ya da 3 adet)
  • Sarımsak (2 diş)
  • Tuz
  • Baharat (kırmızı toz biber, pul biber, kekik, karabiber ve kimyon)

AŞÇININ NOTU

• Bağışıklığı güçlendirmek için yemeğe çok az zerdeçal da katabilirsiniz. • Yemeğin lezzeti iyi ya da kötü şekilde malzemelerden dolayı çok etkilenmektedir. Özellikle sarımsak ve etin taze şekilde yemekte kullanılması lezzeti çok etkileyen bir faktör olacaktır.

YAPILIŞI

1. Sıvı yağımızı düdüklü tencerede kızdırıyor ve soğanları ekliyoruz. Soğanlar pembeleşene dek kavuruyoruz. Soğanlar kavrulurken aynı zamanda sarımsakları da ilave ediyoruz.

2. Kıyma ya da kuşbaşı etimizi ekliyoruz. Etlerimizi suyunu çekene kadar kavrulmaya bırakıyoruz ve doğranmış yeşil biberler ile salçamızı bu esnada ekliyoruz.

3. Fasulyelerimizi ekleyerek tenceredekileri biraz karıştırıyoruz. Daha sonra doğranmış ya da rendelenmiş domateslerimizi de ilave ederek 2 ya da 3 dakika kadar karıştırmaya devam ediyoruz.

4. 1,5 bardak sıcak su ilave ediyoruz. Hemen ardından tuzumuzu ve baharatlarımızı da ilave ediyor ve iyice karıştırıyoruz.

5. Düdüklünün kapağını kapatıyor ve 20 dakika kaynamaya bırakıyoruz. Daha sonra altını kapatarak 8 ila 10 dakika arası hiç açmadan bekletiyoruz. (zaman ölçüleri tencerenin boyutuna göre değişebilir.)

6. Kapağı artık açabiliriz. Yemeğimizi 15 dakika kadar dinlendirdikten sonra servis edebiliriz. Afiyet olsun!

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