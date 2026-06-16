Sevmeyenler bile kaşık kaşık yiyecek! Kıymalı bamya tarifi

Malzemeler

500 gram taze bamya

taze bamya 200 gram dana kıyma

dana kıyma 2 adet orta boy domates (kabukları soyulmuş ve küp küp doğranmış)

orta boy domates (kabukları soyulmuş ve küp küp doğranmış) 1 adet büyük boy kuru soğan (yemeklik doğranmış)

büyük boy kuru soğan (yemeklik doğranmış) 1 adet taze sıkılmış limon suyu

taze sıkılmış limon suyu 1 yemek kaşığı domates salçası

domates salçası 4 yemek kaşığı zeytinyağı veya ayçiçek yağı

zeytinyağı veya ayçiçek yağı 1 çay kaşığı tuz

tuz Yarım çay kaşığı karabiber

karabiber Yarım çay kaşığı pul biber

pul biber 2 su bardağı sıcak su

Adım Adım Yapılışı

Bamyaları bol suyla nazikçe yıkayın ve tepe kısımlarını bıçakla huni (külah) şeklinde keserek ayıklayın. Ayıkladığınız bamyaları, içine yarım limonun suyunu sıktığınız suda yaklaşık 15-20 dakika bekleterek pişerken salgılanmasını (sünmesini) engelleyin. Geniş ve sığ bir tencereye zeytinyağını alın, ardından yemeklik doğradığınız soğanları ekleyerek pembeleşinceye kadar orta ateşte kavurun. Kıymayı tencereye ilave edin ve rengi dönüp tamamen kavrulana kadar tahta kaşıkla ezerek karıştırın. Domates salçasını ekleyip kokusu çıkana kadar 1-2 dakika daha kavurmaya devam edin. Küp küp doğradığınız taze domatesleri tencereye alın ve domatesler suyunu hafifçe salana kadar pişirin. Limonlu suda beklettiğiniz bamyaların suyunu süzün ve tencereye aktarın. Kalan yarım limonun suyunu, tuzu, karabiberi ve pul biberi yemeğin üzerine gezdirin. Son olarak 2 su bardağı sıcak suyu ekleyin. Yemeği sadece bir kez hafifçe karıştırıp tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte, bamyalar yumuşayana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Önemli Bir İpucu: Bamyaların formunu koruması ve ezilmemesi için pişme esnasında yemeği kaşıkla karıştırmaktan kaçının. Gerekirse tencereyi kulplarından tutup hafifçe sallayarak malzemelerin harmanlanmasını sağlayabilirsiniz.