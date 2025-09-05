Tek kaşıkla bağımlılık yapan Aloo Palak tarifi! Patates ve ıspanağın müthiş uyumu...

Hiçbir yerde böyle bir patates-ıspanak tarifi görmediniz! Sıradan sebzelerle yapılan bu Aloo Palak, tek kaşığıyla bile sofranızı şenlendirecek. Üstelik hem pratik hem de lezzetiyle sizi şaşırtacak! Bu tarifle klasik sebze yemeklerini unutacaksınız ve her lokmada mutfakta şef hissi yaşayacaksınız.

YAPILIŞI

Malzemeler (2-3 kişilik):

  • 3 orta boy patates
  • 250–300 gr ıspanak
  • 1 adet soğan (isteğe bağlı)
  • 2 diş sarımsak
  • 1 adet yeşil biber (isteğe bağlı)
  • 1 çay kaşığı zerdeçal
  • 1 çay kaşığı kimyon tohumu
  • 1 çay kaşığı kırmızı biber (isteğe bağlı acılık için)
  • 1 çay kaşığı garam masala (isteğe bağlı)
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ veya ghee
  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

  1. Ispanakları iyice yıkayın, saplarını temizleyin ve iri iri doğrayın.
  2. Patatesleri soyup küp küp doğrayın.
  3. Tavaya yağı koyun. Kimyon tohumlarını ekleyip kısa süre kavurun. (Tohumlar çıtırdamaya başlayınca) doğranmış soğan ve sarımsağı ekleyip soğanlar yumuşayıncaya kadar kavurun.
  4. Doğranmış patatesleri tavaya ekleyin, zerdeçal ve tuzu serpin. Patatesler yumuşayana kadar orta ateşte 5–7 dakika kavurun.
  5. Doğranmış ıspanakları ekleyin ve karıştırın. Ispanaklar biraz yumuşayınca kırmızı biber ve garam masala ekleyin.
  6. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Gerekirse 2–3 yemek kaşığı su ekleyip ıspanak ve patateslerin tamamen yumuşamasını sağlayın.
  7. Sıcak olarak pilav ile servis edebilirsiniz.

