Zeytinyağı, limon ve bir tutam nane… Ege usulü girit kabağı dolması adeta mest edecek...

MALZEMELER (4 KİŞİLİK)

6 adet Girit kabağı (yuvarlak kabak)

1 su bardağı pirinç

1 büyük boy kuru soğan

2 diş sarımsak (isteğe bağlı ama çok yakışır)

2 adet olgun domates (1 tanesi iç harca, 1 tanesi kapak yapmak için)

1/2 demet taze nane

1/2 demet maydanoz

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Karabiber (isteğe göre biraz da yenibahar veya tarçın eklenebilir)

1 limonun suyu

4–5 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 su bardağı sıcak su (pişirme için)

İÇ HARCIN HAZIRLANIŞI

Soğanı ve sarımsağı çok ince doğrayın.

Geniş bir kaseye pirinci yıkayıp süzün, üzerine soğan, sarımsak, ince doğranmış maydanoz ve taze naneyi ekleyin.

Küp doğranmış 1 domatesi ilave edin.

Zeytinyağının yarısını (yaklaşık 2 yemek kaşığı), tuz, karabiber, kuru nane, toz şeker ve limon suyunun yarısını ekleyin.

Tüm malzemeyi güzelce karıştırın. (Harcı kavurmaya gerek yok; çiğden hazırlanır — bu Ege usulünün özelliğidir.)

KABAKLARIN HAZIRLANIŞI

Girit kabaklarının üst kısmını kapak şeklinde kesin.

İçlerini dikkatlice oyun, kabuk kısmını çok inceltmeyin.

Oyduğunuz içleri arzu ederseniz harca ince doğrayarak katabilirsiniz.

Kabakların içini harçla doldurun (pirinç şişeceği için üstte biraz boşluk bırakın).

Kapak olarak domates dilimlerini yerleştirin ve kendi kapaklarını kapatın.

PİŞİRME

Dolmaları tencereye dizin.

Üzerine kalan zeytinyağını, limon suyunu ve 1 su bardağı sıcak suyu gezdirin.

Üzerine tabak kapatıp kapağı örtün.

Kısık ateşte yaklaşık 35–40 dakika pişirin (pirinçler yumuşayana kadar).

Ocağı kapattıktan sonra oda sıcaklığında dinlendirin.

SERVİS ÖNERİSİ

Soğuk veya oda sıcaklığında servis edilir.

Üzerine birkaç damla zeytinyağı ve taze nane yaprakları gezdirin.

Yanına sade yoğurt veya cacık da çok yakışır.