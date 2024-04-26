Zeytinyağlı güzel: İç baklalı enginar tarifi

Bir tencerede bol suyu kaynatın. Kaynayan suya çanak enginarları ekleyin ve yaklaşık 15-20 dakika kadar haşlayın. Enginarlar yumuşayıp çatalın ucuyla kolayca delindiğinde haşlama işlemi tamamlanmış demektir.

Bir tavada zeytinyağını ısıtın. İnce doğranmış soğanları ekleyin ve yumuşayana kadar kavurun.

Soğanlar kavrulduktan sonra ince dilimlenmiş sarımsakları ekleyin ve kokusu çıkana kadar birkaç dakika daha kavurun.

Sarımsaklar kavrulduktan sonra yeşil baklaları ekleyin ve birkaç dakika daha pişirin.

Baklalar yumuşadığında haşlanmış enginarları tavaya ekleyin. Tuz ve karabiber ekleyerek tatlandırın. Birkaç dakika daha pişirin. Dilerseniz enginarları çanak şeklinde bırakın dilerseniz de tavaya koymadan dilimleyin.

Son olarak ince kıyılmış dereotu veya maydanozu ekleyin ve birkaç dakika daha pişirin.

Baklalı enginarı servis tabağına alın ve üzerine biraz limon suyu gezdirerek sıcak olarak servis yapın.