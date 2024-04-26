Zeytinyağlı güzel: İç baklalı enginar tarifi

Enginar, antioksidanlarla dolu bir besindir ve sindirim sistemini destekler. Bakla ise lif bakımından zengin olup kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur. İç baklalı enginar, sağlıklı ve lezzetli bir seçenek olmanın yanı sıra, misafirlerinizi etkileyecek özel bir yemek. Baharın en güzel yemeklerinden biri olan iç baklalı enginarı yapmak ise son derece kolay. İşte tarifin detayları...

Giriş Tarihi: 26.04.2024 11:20 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 11:20
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 30 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 400 kcal

MALZEMELER

4 adet taze enginar
1 su bardağı yeşil bakla (dondurulmuş veya taze)
1 adet limon (suyu)
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet orta boy soğan (ince doğranmış)
2 diş sarımsak (ince dilimlenmiş)
Yarım demet taze dereotu veya maydanoz (ince kıyılmış)
Tuz ve karabiber

AŞÇININ NOTU

Enginarları pişirirken, iç malzemenin pişmesi için yeterli zaman tanıyın ancak enginarların çok fazla pişmemesine dikkat edin. Aşırı pişmiş enginarlar çok yumuşak olabilir ve lezzetlerini kaybedebilirler.

YAPILIŞI

Bir tencerede bol suyu kaynatın. Kaynayan suya çanak enginarları ekleyin ve yaklaşık 15-20 dakika kadar haşlayın. Enginarlar yumuşayıp çatalın ucuyla kolayca delindiğinde haşlama işlemi tamamlanmış demektir.
Bir tavada zeytinyağını ısıtın. İnce doğranmış soğanları ekleyin ve yumuşayana kadar kavurun.
Soğanlar kavrulduktan sonra ince dilimlenmiş sarımsakları ekleyin ve kokusu çıkana kadar birkaç dakika daha kavurun.
Sarımsaklar kavrulduktan sonra yeşil baklaları ekleyin ve birkaç dakika daha pişirin.
Baklalar yumuşadığında haşlanmış enginarları tavaya ekleyin. Tuz ve karabiber ekleyerek tatlandırın. Birkaç dakika daha pişirin. Dilerseniz enginarları çanak şeklinde bırakın dilerseniz de tavaya koymadan dilimleyin.
Son olarak ince kıyılmış dereotu veya maydanozu ekleyin ve birkaç dakika daha pişirin.
Baklalı enginarı servis tabağına alın ve üzerine biraz limon suyu gezdirerek sıcak olarak servis yapın.

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