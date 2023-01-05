Zeytinyağlı kereviz tarifi: En nefis haliyle damak çatlatan bir lezzet!
Kereviz, besin değeri oldukça yüksek kış sebzelerinden biri oluyor. Sağlığa faydalarıyla bilinen bu besin, zeytinyağı ve portakal ile birlikte yapıldığında lezzetinden geçilmiyor. İşte sürekli yapmayacak isteyeceğiniz o tarifin detayları geliyor...
Giriş Tarihi: 05.01.2023 10:02Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 10:02
4 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam YemeğiDiğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
220 kcal
MALZEMELER
1/2 çay bardağı zeytinyağı
2 adet orta boy havuç
1 adet limon suyu
2 adet kereviz
2 çay bardağı portakal suyu
1 bardak su
1 tatlı kaşığı toz şeker
Tuz
YAPILIŞI
İlk olarak kerevizleri saplarından güzelce ayırın. Ardından kerevizleri bir kabın içerisine koyun ve ykayın.
Sonra kararmaması için kabın içine limon sıkın.
Havuçları güzelce soyun ve dilimleyin.
Ayırdığınız kereviz saplarını ve yapraklarını güzelce ayıklayın.
Zeytinyağı eklenmiş bir tencereye, havuçları ilave edin, 2-3 dakika kadar soteleyin.
Kerevizleri de ekleyerek soteleme işlemine devam edin.
Sonra limon suyu, portakal suyu ve su ilave edin.
Limon kabuğu ekledikten sonra şeker ve tuz ekleyin.
Kaynadıktan sonra kısık orta ateşte kerevizler yumuşayana kadar pişirin.
30-35 dakika piştikten sonra yemeğinizi kontrol edin.
Zeytinyağlı kereviz yemeğimiz hazır! Herkese afiyet olsun.