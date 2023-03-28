Zeytinyağlı pırasa tarifi: Hem hafif hem lezzet dolu
Pırasanın bir şifa deposu olmasının yanı sıra kendine özgü lezzeti, sofraları adeta şenlendiriyor. Zeytinyağlı pırasa ise; herkesi kendine hayran bırakan bir tada sahip. Doğru püf noktalarıyla pişiridliğinde lezzetine doyamayacağınız bu tarifi kolaylıkla uygulayabilirsiniz. İşte o tarif...
Giriş Tarihi: 28.03.2023 08:57Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 08:57
2-4 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
35 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
125 kcal
MALZEMELER
5 adet büyükçe iri ve uzun pırasa
1 su bardağı 250 ml taze sıkılmış portakal suyu
10 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet soğan
2-3 adet iri havuç
2 adet kapya biberi
2 tatlı kaşığı kadar tuz
1 silme yemek kaşığı şeker
4 yemek kaşığı pirinç
Yarım limon suyu
Karabiber
Kaynar su
YAPILIŞI
Tenceremize zeytinyağımızı ekleyelim piyazlık şekilde doğradığımız soğanı ve ince dilimlediğimiz havuçları 5 dakika karıştırarak yüksek ateşte kavurun.
Yıkanmış kalın verev şekilde doğranmış pırasaları ekleyip 5 dakika daha hep beraberce kavurmaya devam edin.
Sonra üzerine; 1 su bardağı portakal suyunu ekleyin.
Yemeğimizin üzerini çok azcık kapatacak şekilde kaynar su ilave edin.
Fokurdamaya başladığında ince jülyen doğranmış kapya biberini ekleyin.
Kısık ateşte ağzı kapalı şekilde 10 dakika pişirelim.
Sonra yıkanıp süzülmüş pirinci, tuz ve şekerini, limon suyu ve karabiberini ilave edin ve 1-2 dk karıştırıp kısık ateşte ağzı yarım kapalıca sebzeler yumuşayana kadar pişirelim.
Ocaktan alıp ılımaya bırakalım.
Soğumaya yakın servis tabağına aktarabiliriz. Serviste ek Limon suyu ilave edebilirsiniz.