Zeytinyağlı pırasa tarifi: Hem hafif hem lezzet dolu

Pırasanın bir şifa deposu olmasının yanı sıra kendine özgü lezzeti, sofraları adeta şenlendiriyor. Zeytinyağlı pırasa ise; herkesi kendine hayran bırakan bir tada sahip. Doğru püf noktalarıyla pişiridliğinde lezzetine doyamayacağınız bu tarifi kolaylıkla uygulayabilirsiniz. İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 28.03.2023 08:57 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 08:57
  • 2-4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 35 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 125 kcal

MALZEMELER

  • 5 adet büyükçe iri ve uzun pırasa
  • 1 su bardağı 250 ml taze sıkılmış portakal suyu
  • 10 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet soğan
  • 2-3 adet iri havuç
  • 2 adet kapya biberi
  • 2 tatlı kaşığı kadar tuz
  • 1 silme yemek kaşığı şeker
  • 4 yemek kaşığı pirinç
  • Yarım limon suyu
  • Karabiber
  • Kaynar su

YAPILIŞI

  1. Tenceremize zeytinyağımızı ekleyelim piyazlık şekilde doğradığımız soğanı ve ince dilimlediğimiz havuçları 5 dakika karıştırarak yüksek ateşte kavurun.
  2. Yıkanmış kalın verev şekilde doğranmış pırasaları ekleyip 5 dakika daha hep beraberce kavurmaya devam edin.
  3. Sonra üzerine; 1 su bardağı portakal suyunu ekleyin.
  4. Yemeğimizin üzerini çok azcık kapatacak şekilde kaynar su ilave edin.
  5. Fokurdamaya başladığında ince jülyen doğranmış kapya biberini ekleyin.
  6. Kısık ateşte ağzı kapalı şekilde 10 dakika pişirelim.
  7. Sonra yıkanıp süzülmüş pirinci, tuz ve şekerini, limon suyu ve karabiberini ilave edin ve 1-2 dk karıştırıp kısık ateşte ağzı yarım kapalıca sebzeler yumuşayana kadar pişirelim.
  8. Ocaktan alıp ılımaya bırakalım.
  9. Soğumaya yakın servis tabağına aktarabiliriz. Serviste ek Limon suyu ilave edebilirsiniz.

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