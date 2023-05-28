3 malzemeli ev dondurması tarifi

YAPILIŞI

Muz ve çilekleri bir saat dondurun ve ardından dilimleyin.

Çilekleri ikiye bölüm.

Tüm malzemeleri blenderda birleştirin ve ardından makineyi çalıştırın.

Bu süreçte kıvamına dikkat edin. Ne çok sıvı ne de pütürlü bir katılıkta olmaması lazım.

Dondurma karışımını bir kaba aktarın. Ardından difrizde bir saat bekletin. Sonrasında afiyetle yiyebilrisiniz.

