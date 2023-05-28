3 malzemeli ev dondurması tarifi

Ev yapımıi katkısız ve sadece 3 malzemeli dondurma hazırlıyoruz. Özellikle çocuklar bu tarife bayılacak! Malzemeleri dilediğiniz meyve kullanarak değiştirebilir, dondurmanın tadını çeşitlendirebilirsiniz. Üstelik ev yapımı dondurma tarifi çocuklarınızla birlikte harika bir etkinlik olabilir. Deneyen herkese şimdiden afiyetler...

Giriş Tarihi: 28.05.2023 11:45 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 11:45
  • 3 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Hazırlama 15 dakika
  • Porsiyon : 200 kcal

MALZEMELER

2 adet dondurulmuş muz
Bir kase dondurulmuş çilek
2 yemek kaşığı krema

AŞÇININ NOTU

Muz ve çilekleri duzdolabınızın derin dondurucu kısmında en az 2 saat dondurun.

YAPILIŞI

Muz ve çilekleri bir saat dondurun ve ardından dilimleyin.
Çilekleri ikiye bölüm.
Tüm malzemeleri blenderda birleştirin ve ardından makineyi çalıştırın.
Bu süreçte kıvamına dikkat edin. Ne çok sıvı ne de pütürlü bir katılıkta olmaması lazım.
Dondurma karışımını bir kaba aktarın. Ardından difrizde bir saat bekletin. Sonrasında afiyetle yiyebilrisiniz.

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