6 Yapraklı Güllaç Tarifi: 6 Yapraklı Güllaç Nasıl Yapılır?
Ramazan ayının efsane tatlısı ile karşınızdayız. Güllaç hazır satıldığı kadar evde yapılmaya da çok müsait bir tatlı ama maalesef yapımı biraz göz korkutuyor. Hem geleneksel bir tatlı olması hem de süt ile yapılması dolayısıyla hafif bir tatlı olan güllaç, internet ortamında birçok farklı tarif ile anılıyor aslında. Bu yazımızda aslında hem kolay bir güllaç tarifi hem de 6 yapraklı güllaç tarifi vereceğiz. 6 yapraklı güllaç nasıl yapılır diye düşünüp korkup vazgeçmeyin çünkü burada tarifin her ayrıntısını sizinle paylaşacağız. 6 yapraklı güllaç yapılışının detayları sizlerle.
Giriş Tarihi: 25.10.2021 10:19Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 10:19
4 Kişilik
Ev Yapımı
Şeker Bayramı
Zorluk Derecesi:
Orta
MALZEMELER
6 adet güllaç yaprağı
1,5 litre süt
1,5 su bardağı şeker
1 su bardağı dövülmüş ceviz
AŞÇININ NOTU
6 yapraklı güllaç malzemeleri içinde size gül suyu sunmadık ama eğer geleneksel bir güllaç lezzeti elde etmek isterseniz sütünüzü kaynattıktan sonra içine 2 yemek kaşığı gül suyu ekleyebilirsiniz.
YAPILIŞI
Şimdi beraber 6 yapraklı güllaç yapılışı detaylarına geçeceğiz. 6 yapraklı güllaç tarifinde dikkat etmeniz gereken püf noktaları da yapılışının detaylarında sizinle paylaşın. Buyurun, adımlar.
Öncelikle derin bir tencereye 1,5 litre sütünüzü ve 1,5 su bardağı şekerinizi alın.
Tencerenizi ocağa alıp altını yakın ve şeker eriyene kadar biraz karıştırıp daha sonra kaynamaya bırakın.
Kaynayan sütünüzü ocaktan alıp ılıması için kenara ayırın. Burada dikkat etmeniz gereken nokta sütünüzün ne sıcak ne soğuk olmaması. Eğer sütünüzü güllaç yapraklarının üzerine sıcak dökerseniz, güllaç yapraklarınız hamur olur. Eğer sütünüzü soğuk dökerseniz güllaç yaprakları sütü çekmez. Sütün en iyi sıcaklığı el ılık hali olacaktır.
Güllacı yapacağınız tepsi yuvarlak ise hiç kırmadan eğer kare ise güllaç yapraklarını biraz kırarak tarifi yapmalısınız.
El yakmayacak dereceye gelen sütünüzü güllacı yapacağınız tepsinin dibine 2 kepçe dökün.
Güllaç yapraklarını yerleştirirken dikkat etmeniz gereken diğer nokta da güllaç yapraklarının parlak kısmının size dönük olması gerektiğidir.
2 tane güllaç yaprağını zemine, sütün üzerine koyun.
Üzerine 1 adet güllaç yaprağı koyup 1 kepçe süt dökün. Yarısını tepsiye koyduğunuz güllaç yapraklarının üzerine 1 su bardağı dövülmüş cevizi dökün.
Üzerine 3 adet güllaç yaprağını koyup sütün kalanını üzerine dökün.
Servis etmeden önce 1 saat dışarıda 2 saat buzdolabında bekletin ve sütün iyice çektiğinden emin olun.