Ağızda kum gibi dağılan şekerpare sırrı ortaya çıktı! Meğer tek püf noktası varmış

MALZEMELER (20-22 ADET İÇİN)

Hamuru için:

125 gr tereyağı (oda sıcaklığında, yumuşak)

1 çay bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı irmik

1 adet yumurta

1 paket vanilin

1 çay kaşığı kabartma tozu

2 – 2,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

Şerbeti için:

2 su bardağı şeker

2,5 su bardağı su

3-4 damla limon suyu

Üzeri için:

Bütün çiğ fındık veya badem

🍯 Şerbetin Hazırlanışı

Şeker ve suyu tencereye alın, karıştırarak kaynamaya bırakın.

Kaynamaya başladıktan sonra 5-6 dakika kaynatın, limon damlatıp 1 dakika daha kaynatıp altını kapatın.

Şerbet ılık-soğuk olacak.

🥣 Hamurun Hazırlanışı

Oda sıcaklığındaki tereyağı, pudra şekeri ve yumurtayı karıştırın.

İrmik, vanilin, kabartma tozu ekleyin.

Kontrollü şekilde unu ekleyerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın, hafif yassılaştırın.

Üzerlerine fındık veya badem yerleştirin.

🔥 Pişirme

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 20-25 dakika, üstü hafif pembeleşinceye kadar pişirin.

💧 Şerbetleme

Fırından çıkan sıcak şekerparelerin üzerine soğuk/ılık şerbeti dökün.

Tepsinin üzerini bir kapak ya da başka bir tepsiyle kapatıp en az 2-3 saat dinlendirin.

🪄 Püf Noktaları

Şerbet soğuk, şekerpareler sıcak olmalı.

Hamuru fazla yoğurmayın, sertleşir.

Tereyağı yerine margarin kullanacaksanız miktarı aynı tutabilirsiniz.

Lezzeti tam oturması için bir gün dinlenmiş hali en güzeli.