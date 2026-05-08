Ahududulu crumble: Kıyır kıyır bir lezzet şöleni

O iştah açıcı, kat kat dizilmiş kıyır kıyır dokuyu mutfağına taşımaya ne dersin? Altındaki ağızda dağılan tereyağlı tabanı ve üzerindeki çıtır kırıntıların arasındaki mayhoş ahududu dolgusuyla bu tarif, çay saatlerinin vazgeçilmez favorisi olmaya aday. Hazırlaması pratik, görüntüsü ise pastane vitrinlerini aratmayacak kadar iddialı!
Giriş Tarihi: 08.05.2026 10:07
YAPILIŞI
MALZEMELER
Hamuru ve Üzeri İçin:
Tereyağı: 250 gr (soğuk ve küp doğranmış)
Toz Şeker: 1 su bardağı
Yumurta: 1 adet
Un: 3,5 - 4 su bardağı (kontrollü ekle)
Kabartma Tozu: 1 paket
Vanilya: 1 paket
Bir tutam tuz
İç Dolgusu İçin:
Ahududu Reçeli: 1 kavanoz (yaklaşık 300-350 gr)
Alternatif (Taze meyve istersen): 2 su bardağı dondurulmuş veya taze ahududu + 2 yemek kaşığı şeker + 1 yemek kaşığı nişasta (biraz pişirip soğutulmuş).
HAZIRLANIŞI
Hamuru Hazırla: Geniş bir kapta un, şeker, kabartma tozu, vanilya ve tuzu karıştır. Soğuk tereyağını ekle ve parmak uçlarınla "kum gibi" olana kadar uvala. En son yumurtayı ekleyip toparlanana kadar kısa bir süre yoğur (çok yoğurursan kıyırlığı gider).
Ayırma İşlemi: Hamurun yaklaşık 3/4'ünü taban için ayır. Kalan 1/4'lük parçayı streç filme sarıp dondurucuya at (bu kısım üstteki o çıtır kırıntılar olacak).
Tabanı Oluştur: Kare veya dikdörtgen bir borcamı (yaklaşık 20x30 cm) yağla veya pişirme kağıdı ser. Ayırdığın büyük hamur parçasını elinle bastırarak kabın tabanına eşit şekilde yay.
Meyve Katmanı: Hazırladığın ahududu reçelini veya meyveli karışımı tabanın üzerine her yere gelecek şekilde sür.
Crumble Dokunuşu: Dondurucuda sertleşen küçük hamur parçasını çıkart. İster elinle koparıp küçük parçalar halinde üzerine serpiştir, istersen de (görseldeki gibi bir doku için) rendenin iri tarafıyla meyvelerin üzerine rendele.
Pişirme: Önceden ısıtılmış 180°C fırında, üzeri altın sarısı renk alana kadar yaklaşık 35-40 dakika pişir.
PÜF NOKTALARI
Kesim Sırrı: Görseldeki gibi kusursuz kareler elde etmek için turtanın tamamen soğumasını beklemelisin. Hatta vaktin varsa buzdolabında 1-2 saat dinlendirmek katmanların daha belirgin görünmesini sağlar.
Doku Kontrolü: Kırıntıların daha çıtır olmasını istersen, üst hamura bir avuç dövülmüş fındık veya yulaf ezmesi karıştırabilirsin.
Servis Önerisi: Yanına bir top vanilyalı dondurma ekleyerek bu lezzeti bir üst seviyeye taşıyabilirsin.