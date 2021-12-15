Ayva tatlısını doğal yollarla kırmızı yapmak için bu 4 malzemeyi kullanabilirsiniz

Ayva tatlısının pişerken içerisine atılan çekirdeklerinin en kırmızı rengi verdiği söylense de aslında tam olarak kırmızı bir renk vermediği biliniyor. Fakat çekirdeklerinin sağladığı hafif kırmızı tonuna ek olarak bazı doğal yöntemlerle, gıda boyası olmadan tam da istediğiniz rengi kazandırabilirsiniz. İşte o doğal yöntemler…

HİBİSKUS ÇAYI

Aktarlarda kolayca bulabileceğiniz hibiskus ile de bu şahane rengi yakalayabilirsiniz. Hibiskusu nar çiçeği olarak da satabiliyorlar. Bir poşet hibiskus çayını pişerken ekleyerek ayva tatlınızı tam da istediğiniz kırmızı tonuna kavuşturabilirsiniz. Fakat kaynamaya başladıktan sonra hibiskus çayı poşetini şerbetin içerisinden almayı unutmayın.

LOHUSA ŞEKERİ

Kızamık şekeri olarak bilinen lohusa şekeri, aktarlarda kolaylıkla bulabileceğiniz seçeneklerden biri. Ayva tatlısını pişmeye bıraktığınızda çekirdekleri ile birlikte küçük bir parça lohusa şerbetini de eklerseniz, oldukça canlı bir kırmızı tonu oluşturmayı sağlayabilirsiniz. Böylece hem lezzetli hem de oldukça canlı renkte bir ayva tatlısını servis edebilmek konusunda hiçbir endişe kalmayacaktır.

VİŞNE SUYU

Vişne, doğal kırmızı rengi ile ayva tatlısına oldukça canlı bir kırmızı rengi sağlamasının yanı sıra aynı zamanda lezzetlendirecektir. Mevsiminde topladığınız vişnelerden kullanabileceğiniz gibi aynı zamanda organik vişne suyu içerisinde de pişirebilir, en canlı kırmızı renkli ayva tatlısına ulaşabilirsiniz.

PANCAR

Ayva tatlısına rengini kazandıran doğal içeriklerden bir diğeri ise pancar. Pişirme esnasında ayrı bir cezve içerisine ekleyeceğiniz bir yarım pancarı kaynatarak tam olarak istediğiniz koyu ve canlı olan kırmızı tona ulaşabilirsiniz. Üstelik ayva tatlısında hiçbir tat değişimine neden olmayan bu yöntem, yalnızca istediğiniz kırmızı tona ulaşmanıza imkan tanır.