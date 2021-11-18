Az Malzemeli Ağlayan Kek Tarifi: Az Malzemeli Ağlayan Kek Nasıl Yapılır?
Klasik kek tariflerinden sıkılanlar, hemen bu tarifi denemelisiniz. Hem az malzemeli hem de muhteşem bir lezzet ile karşınızdayız, az malzemeli ağlayan kek tarifi. Ağlayan kek hem çikolataya doyurması hem de kekli bir tatlı olması sebebiyle lezzetli ve doyurucu bir lezzet olarak tercih ediliyor. Aniden gelen misafiriniz mi var? Hızlıca hazırlayacağınız ve herkesi büyüleyeceğiniz bir kek tarifi. Az malzemeli ağlayan kek yapılışı tarifi, malzemeleri ve yapılışı adımları; Az malzemeli ağlayan kek nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 18.11.2021 11:55Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 11:55
6 Kişilik
Ev Yapımı
Yemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
45 dakika
MALZEMELER
Keki için;
3 yumurta
1 su bardağı şeker
Yarım su bardağı sıvıyağ
1 çay bardağı süt
3 yemek kaşığı kakao
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
1 su bardağı
Keki ıslatmak için;
1,5 su bardağı süt
Kekin üzeri için;
2 paket kremşanti
2 su bardağı süt
Çikolata sosu için;
1 paket hazır çikolata sosu
AŞÇININ NOTU
Az malzemeli ağlayan kekinizi isterseniz çikolata sosu yerine çilek ya da başka bir sos kullanarak da yapabilirsiniz. Kullanacağınız sos tamamen sizin damak zevkinize bağlı olarak değiştirilebilir.
YAPILIŞI
Öncelikle kekinizi yaparak başlayın. 3 yumurta ve şekeri iyice çırpıp köpüklü hale getirin. Onun üzerine süt, sıvıyağ, kakao ve vanilyayı ekleyip karıştırın.
Kek karışımınıza en son kabartma tozu ve unu da ekleyip tamamen karıştırın ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirmeye bırakın.
Kekiniz pişerken 2 paket toz kremşantinizi ve 2 su bardağı sütü iyice karıştırın. Kremşantiniz hazır olunca dolaba koyun ve soğumaya bırakın.
Kremşantiniz de hazır olunca çikolata sosunuzu da arkasındaki yapım talimatlarına uygun olarak hazırlayın.
Pişen kekinizi fırından çıkarın ve ilk sıcağını attıktan sonra üzerine delikler açın ve 1,5 su bardağı süt ile iyice ıslatın.
Kek sütü tamamen çekince ve kekiniz soğuyunca kremşantinizi üzerine yayın. Burada dikkat etmeniz gereken nokta kremşantiyi kekinizin üzerine yaymadan önce kekinizin iyice soğumuş olmasına dikkat edin. Eğer kekiniz soğumamış olursa kremşantiniz erir ve istediğiniz gibi olmaz.
Kremşantinizi de kekinizin üzerine yaydıktan sonra üzerine çikolata sosunu da dökün ve buzdolabında soğuttuktan sonra istediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz.