Baklava hamuru tarifi: Baklava hamuru nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

Baklava hamuru yaparken kullanılan malzemelerin oda sıcaklığında olması çok önemlidir. Süt hamura kontrollü ve yavaş yavaş yedirilir. Hamurun istediğiniz kıvama gelmesi için süt ya da un takviyesi yapabilirsiniz. Hamuru yoğururken içerisine eklenen biraz sirke, baklavanın daha kıyır kıyır olmasını sağlayabilir. Baklava hamurunuzu yoğurduktan sonra ve açmadan önce 20 dakika dinlendirmelisiniz.