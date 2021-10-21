Baklava hamuru tarifi: Baklava hamuru nasıl yapılır?

MALZEMELER
- 5 su bardağı un
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 su bardağı ılık süt
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı sirke
- Yarım çay kaşığı tuz
- 1 paket kabartma tozu
- 1 yumurta
AŞÇININ NOTU
Baklava hamuru yaparken kullanılan malzemelerin oda sıcaklığında olması çok önemlidir.
Süt hamura kontrollü ve yavaş yavaş yedirilir.
Hamurun istediğiniz kıvama gelmesi için süt ya da un takviyesi yapabilirsiniz.
Hamuru yoğururken içerisine eklenen biraz sirke, baklavanın daha kıyır kıyır olmasını sağlayabilir.
Baklava hamurunuzu yoğurduktan sonra ve açmadan önce 20 dakika dinlendirmelisiniz.
YAPILIŞI
- Süt hariç diğer malzemeleri yoğurmak için bir kaba alın.
- Ilık sütü yavaş yavaş ekleyerek hamuru yoğurmaya başlayın.
- Hamur çok katı olduysa çok az süt çok akışkan olduysa un eklenebilir.
- Hamuru 15 dakika boyunca yoğurup şekillendirme aşamasına geçin.