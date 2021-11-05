Beyaz çikolatalı güllaç tarifi: Beyaz çikolatalı güllaç nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

Servis aşamasında üzerine koyacağınız malzemeler tamamen sizin zevkinize bağlı. İsterseniz nar vb. meyveleri süsleme için kullanabileceğiniz gibi antep fıstığı gibi yemişleri de tatlınızın üzerine serpebilirsiniz. Geleneksel güllaç tariflerinde genel olarak gül suyu malzemeler arasında yer alır. Fakat siz gül suyunu tercih etmiyorsanız kullanmayabilirsiniz.