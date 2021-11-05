Beyaz çikolatalı güllaç tarifi: Beyaz çikolatalı güllaç nasıl yapılır?

Ramazan sofralarının yıldızı güllaçı, farklı bir tarifle denemye var mısınız? Beyaz çikolatanın yumuşacık ve akışkan lezzeti, güllaç ile buluştuğunda ortaya mis gibi hafif bir tatlı çıkacak. Oldukça hafif bir tatlı olan güllaç, genel olarak Ramazan ayında tüketilse de zaman zaman misafir sofralarına da konuk oluyor. İşte misafirlerinizi ağırlarken gönül rahatlığıyla hazırlayabileceğiniz bir lezzet: Beyaz çikolatalı güllaç tarifi...

Giriş Tarihi: 05.11.2021 08:58 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 08:58
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Şeker Bayramı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 25 dakika

MALZEMELER

  • Güllaç yaprakları
  • 5 su bardağı süt
  • 1 su bardağı toz şeker
  • Yarım su bardağı pudra şekeri
  • 50 gram beyaz çikolata
  • Yarım çay bardağı krema
  • Nar
  • İnce kırılmış ceviz
  • Antep fıstığı
  • Gül suyu

Servis için:

  • Nane yaprakları
  • Toz badem
  • Çİkolata sosu
  • 3 su bardağı süt

AŞÇININ NOTU

Servis aşamasında üzerine koyacağınız malzemeler tamamen sizin zevkinize bağlı. İsterseniz nar vb. meyveleri süsleme için kullanabileceğiniz gibi antep fıstığı gibi yemişleri de tatlınızın üzerine serpebilirsiniz. Geleneksel güllaç tariflerinde genel olarak gül suyu malzemeler arasında yer alır. Fakat siz gül suyunu tercih etmiyorsanız kullanmayabilirsiniz.

YAPILIŞI

  • Tarifi hazırlmaya başlamadan önce sütünüzü bir tencerenin içerisine alıp kaynatın.
  • Sütünüz kaynadıktan sonra ocaktan alın ve içerisine şeker, pudra şekeri ve gül suyunu ekleyip karıştırın.
  • Ceviz ve antep fıstığını bir kabın içerisinde karıştırın.
  • Güllaç yapraklarını bir tepsinin içerisine alın.
  • Yaprakları teker teker tepsiye dizerken her katın arasına süt şeker karışımı gezdirin.
  • Kalan sütü başka bir tencerenin içerisinde ısıtın. Ocaktan alın ve beyaz çikolatayı bu tencerenin içerisinde eritin.
  • Ilık bir hal aldıktan sonra güllaç yapraklarının üzerine yayarak sürün.
  • Antep fıstığı ve ceviz karışımının yarısını üzerine serpin.
  • Tekrar kat kat güllaç yaprağını süt şeker karışımı ile ıslatarak üzerine yerleştirip kapatın.
  • Buzdolabında 1 saat soğuttuktan sonra en üste kalan ceviz ve antep fıstıkları, nar taneleri ve toz badem serpiştirin.
  • Çikolata sosu hazırlayıp tabağın kenarında gezdirin.
  • Soğuduktan sonra servis edebilirsiniz.

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