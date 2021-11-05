Beyaz çikolatalı güllaç tarifi: Beyaz çikolatalı güllaç nasıl yapılır?
Ramazan sofralarının yıldızı güllaçı, farklı bir tarifle denemye var mısınız? Beyaz çikolatanın yumuşacık ve akışkan lezzeti, güllaç ile buluştuğunda ortaya mis gibi hafif bir tatlı çıkacak. Oldukça hafif bir tatlı olan güllaç, genel olarak Ramazan ayında tüketilse de zaman zaman misafir sofralarına da konuk oluyor. İşte misafirlerinizi ağırlarken gönül rahatlığıyla hazırlayabileceğiniz bir lezzet: Beyaz çikolatalı güllaç tarifi...
Giriş Tarihi: 05.11.2021 08:58Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 08:58
4 Kişilik
Ev Yapımı
Şeker Bayramı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
25 dakika
MALZEMELER
Güllaç yaprakları
5 su bardağı süt
1 su bardağı toz şeker
Yarım su bardağı pudra şekeri
50 gram beyaz çikolata
Yarım çay bardağı krema
Nar
İnce kırılmış ceviz
Antep fıstığı
Gül suyu
Servis için:
Nane yaprakları
Toz badem
Çİkolata sosu
3 su bardağı süt
AŞÇININ NOTU
Servis aşamasında üzerine koyacağınız malzemeler tamamen sizin zevkinize bağlı. İsterseniz nar vb. meyveleri süsleme için kullanabileceğiniz gibi antep fıstığı gibi yemişleri de tatlınızın üzerine serpebilirsiniz.
Geleneksel güllaç tariflerinde genel olarak gül suyu malzemeler arasında yer alır. Fakat siz gül suyunu tercih etmiyorsanız kullanmayabilirsiniz.
YAPILIŞI
Tarifi hazırlmaya başlamadan önce sütünüzü bir tencerenin içerisine alıp kaynatın.
Sütünüz kaynadıktan sonra ocaktan alın ve içerisine şeker, pudra şekeri ve gül suyunu ekleyip karıştırın.
Ceviz ve antep fıstığını bir kabın içerisinde karıştırın.
Güllaç yapraklarını bir tepsinin içerisine alın.
Yaprakları teker teker tepsiye dizerken her katın arasına süt şeker karışımı gezdirin.
Kalan sütü başka bir tencerenin içerisinde ısıtın. Ocaktan alın ve beyaz çikolatayı bu tencerenin içerisinde eritin.
Ilık bir hal aldıktan sonra güllaç yapraklarının üzerine yayarak sürün.
Antep fıstığı ve ceviz karışımının yarısını üzerine serpin.
Tekrar kat kat güllaç yaprağını süt şeker karışımı ile ıslatarak üzerine yerleştirip kapatın.
Buzdolabında 1 saat soğuttuktan sonra en üste kalan ceviz ve antep fıstıkları, nar taneleri ve toz badem serpiştirin.