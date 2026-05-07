Bir daha dışarıda yemeyeceksiniz! En iyi waffle tarifi

Waffle Hamuru İçin Malzemeler:

2 adet yumurta

1 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı süt

Yarım çay bardağı sıvı yağ (veya eritilmiş tereyağı)

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1,5 su bardağı un

Bir çimdik tuz

İç Dolgusu ve Süsleme İçin (Görseldeki Malzemeler):

Sürülebilir çikolata (Kakaolu fındık kreması)

Taze muz (dilimlenmiş)

Taze kivi (dilimlenmiş)

Taze çilek (dilimlenmiş ve bütün olarak)

Damla çikolata

Kırılmış fındık, ceviz ve file Antep fıstığı karışımı

Tabak dekoru için: Çilek veya kırmızı orman meyvesi sosu (hazır sos veya şurup)

👩‍🍳 YAPILIŞ ADIMLARI

1. Hamurun Hazırlanması: Derin bir karıştırma kabında yumurtaları ve şekeri köpük köpük olana kadar çırp. Üzerine sütü ve sıvı yağı ekleyip çırpmaya devam et. Son olarak un, kabartma tozu, vanilya ve bir çimdik tuzu eleyerek sıvı karışıma ekle. Pürüzsüz, akışkan (kek hamurundan biraz daha cıvık) bir kıvam elde edene kadar karıştır.

2. Pişirme Aşaması: Waffle makineni (veya makinen yoksa teflon tavayı) ısıt ve hafifçe sıvı yağ veya tereyağı ile yağla. Hamurdan bir kepçe alarak makineye dök ve kapağını kapat. Görseldeki gibi ikiye katlayabilmek için waffle'ın çok sertleşip kurumasına izin vermeden, altın sarısı rengini alınca makineden çıkar.

3. İç Dolgunun Hazırlanması: Waffle henüz sıcakken, iç kısmına bolca sürülebilir çikolata sür. (Çikolata sıcaklıkla hafifçe eriyecektir). Alt kata sırasıyla dilimlenmiş muz, kivi ve çilekleri diz. Meyvelerin aralarına ve üzerine damla çikolataları ile kırılmış fındık/fıstık parçalarını serpiştir. Waffle'ı görseldeki gibi dikkatlice ikiye katla.

4. Tabak Sunumu (Görseldeki gibi): Geniş bir servis tabağının zeminine çilek sosu ile dalgalı/kıvrımlı şekiller çiz. Tabağın kenarlarına birer dilim kivi, üzerine birer dilim muz ve en üste bütün çilek oturtarak küçük kuleler yap. Hazırladığın bol malzemeli waffle'ı tabağın tam ortasına, sosların üzerine yerleştir. Waffle'ın en üst kısmına da son bir dokunuş olarak biraz daha fındık/fıstık kırığı serpebilirsin.