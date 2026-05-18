Bir tanesi yetmiyor: Ağızda dağılan limonlu mini tart tarifi

MALZEMELER

Tart hamuru için

125 gram tereyağı

1 çay bardağı pudra şekeri

1 adet yumurta

2 su bardağı un

1 paket vanilin

1 tutam tuz

Limonlu krema için

2 adet limonun suyu

1 limon kabuğu rendesi

1 çay bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı nişasta

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

Derin bir karıştırma kabında oda sıcaklığındaki tereyağı ve pudra şekeri bir araya getirilir. Karışıma yumurta eklenir ve pürüzsüz kıvam elde edilene kadar karıştırılır. Ardından un, vanilin ve tuz ilave edilerek yumuşak kıvamlı bir tart hamuru hazırlanır.

Hazırlanan hamur streç filme sarılarak yaklaşık 20 dakika buzdolabında dinlendirilir. Dinlenen hamur hafif unlanmış tezgahta açılır ve mini tart kalıplarına yerleştirilir. Hamurun tabanı çatalla birkaç yerinden delinerek kabarması önlenir.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında tart tabanları hafif kızarana kadar yaklaşık 15 dakika pişirilir.

Limonlu krema için limon suyu, limon kabuğu rendesi, şeker, yumurta ve nişasta küçük bir sos tenceresine alınır. Karışım orta ateşte sürekli karıştırılarak koyulaşıncaya kadar pişirilir. Ocaktan alınan kremaya tereyağı eklenir ve parlak kıvam alana kadar karıştırılır.

Soğuyan tart tabanlarının içerisine hazırlanan limonlu krema paylaştırılır. Buzdolabında dinlendirilen mini tartlar isteğe göre limon dilimi, pudra şekeri veya nane yapraklarıyla süslenerek servis edilir. Afiyet olsun!