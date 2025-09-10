Bir dilimi yetmez! Kaymaklı ekmek kadayıfı tarifi

MALZEMELER

Ekmek Kadayıfı İçin:

1 adet hazır ekmek kadayıfı (küçük veya büyük boy)

6 su bardağı toz şeker

6,5 su bardağı su

1 tatlı kaşığı limon suyu

Servis İçin:

Kaymak (özellikle manda kaymağı tercih edilir)

YAPILIŞI

Hazır aldığınız ekmek kadayıfını geniş bir tepsiye yerleştirin.

Üzerine yavaş yavaş 2–3 su bardağı ılık su dökerek kadayıfın yumuşamasını sağlayın ve biraz bekletin.

Bir tencereye şeker ve suyu alın, orta ateşte kaynamaya bırakın.

Kaynamaya başladıktan sonra limon suyunu ekleyin ve yaklaşık 15 dakika daha kaynatıp ocaktan alın.

Hazırladığınız şerbetin yarısını sıcak halde kadayıfın üzerine gezdirin.

Kadayıf şerbeti çektikten sonra kalan şerbeti de üzerine dökün. (Burada şerbetin sıcak, kadayıfın ise ılık olmasına dikkat edin.)

Tepsiyi ocağın üzerine oturtabilir ya da fırında pişirebilirsiniz.

Altı ve üstü eşit şekilde kızarana kadar pişirin.

Şerbetini tamamen çekip kıvam aldıktan sonra ocaktan/fırından çıkarın.:

Tatlı soğuduktan sonra dilimleyin.

Üzerine bolca kaymak ekleyerek servis edin. Afiyet olsun!

PÜF NOKTALARI

Şerbeti mutlaka kaynar dökün, kadayıf ise ılık olmalı.

Manda kaymağı kullanırsanız tatlı çok daha lezzetli olur.

Daha hafif bir tatlı isterseniz şerbet miktarını biraz azaltabilirsiniz.