Bir dilimi yetmiyor! Orman meyveli cheesecake tarifi

MALZEMELER
Tabanı için:
2 paket bisküvi (yaklaşık 300 g)
100 g eritilmiş tereyağı
1 yemek kaşığı toz şeker (isteğe bağlı)
Kreması için:
400 g labne
200 ml krema
1 su bardağı toz şeker
1 paket vanilya
1 yemek kaşığı dolusu nişasta
1 limon kabuğu rendesi
1 yemek kaşığı limon suyu
3 adet yumurta (oda sıcaklığında)
Orman meyveli sos için:
2 su bardağı donmuş veya taze orman meyvesi
3 yemek kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı nişasta
Yarım çay bardağı su
Birkaç damla limon
YAPILIŞI
1. Tabanı hazırlayın
Bisküvileri rondoda un gibi çekin.
Eritilmiş tereyağı ile karıştırıp kelepçeli kalıbın tabanına iyice bastırarak yayın.
Buzdolabında soğusun.
2. Cheesecake kremasını hazırlayın
Labneyi 2-3 dakika çırpıp fazla suyunu uçurun.
Krema, şeker, vanilya, limon kabuğu ve limon suyunu ekleyin.
Son olarak tek tek yumurtaları düşük ayarda yedirin.
Uyarı: Fazla çırpmayın ki çatlama olmasın.
3. Pişirme
160°C'de önceden ısıtılmış fırında, alttaki tepsiye su koyarak buharlı pişirin.
Yaklaşık 50–55 dakika pişirin.
Fırının kapağını aralayarak içinde 20 dakika dinlendirin.
Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında en az 5 saat, tercihen 1 gece bekletin.
4. Orman meyveli sos
Meyveleri şekerle birlikte tencereye alın.
Nişastayı suyla açıp ekleyin.
Koyu kıvama gelene kadar 3–4 dakika pişirin.
Soğuduktan sonra cheesecake'in üzerine dökün.
Servis Önerisi
Dilimlemeden önce 10 dakika oda sıcaklığında bekletin.
Üzerine taze frambuaz, böğürtlen, yaban mersini serpebilirsiniz.
Hafif tatlı sevenler için sosun şeker miktarını 1 kaşık azaltabilirsiniz.