Bir dilimi yetmiyor! Orman meyveli cheesecake tarifi

Tatlı krizlerini saniyeler içinde bastıran, görüntüsüyle cezbeden ve her lokmasında orman meyvelerinin ferahlığını hissettiren bu cheesecake tarifi herkesin favorisi olacak. Hem yumuşacık kreması hem de ekşi-tatlı sosuyla bağımlılık yaratan bu tatlı, evde pastane kalitesinde cheesecake yapmak isteyenlerin yeni gözdesi. Üstelik ölçüleri tam, yapımı kolay ve sonucu garanti! İşte sosyal medyada rekor kıran o olay tarif…

YAPILIŞI

MALZEMELER

Tabanı için:

2 paket bisküvi (yaklaşık 300 g)

100 g eritilmiş tereyağı

1 yemek kaşığı toz şeker (isteğe bağlı)

Kreması için:

400 g labne

200 ml krema

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı dolusu nişasta

1 limon kabuğu rendesi

1 yemek kaşığı limon suyu

3 adet yumurta (oda sıcaklığında)

Orman meyveli sos için:

2 su bardağı donmuş veya taze orman meyvesi

3 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı nişasta

Yarım çay bardağı su

Birkaç damla limon

YAPILIŞI

1. Tabanı hazırlayın

Bisküvileri rondoda un gibi çekin.

Eritilmiş tereyağı ile karıştırıp kelepçeli kalıbın tabanına iyice bastırarak yayın.

Buzdolabında soğusun.

2. Cheesecake kremasını hazırlayın

Labneyi 2-3 dakika çırpıp fazla suyunu uçurun.

Krema, şeker, vanilya, limon kabuğu ve limon suyunu ekleyin.

Son olarak tek tek yumurtaları düşük ayarda yedirin.
Uyarı: Fazla çırpmayın ki çatlama olmasın.

3. Pişirme

160°C'de önceden ısıtılmış fırında, alttaki tepsiye su koyarak buharlı pişirin.

Yaklaşık 50–55 dakika pişirin.

Fırının kapağını aralayarak içinde 20 dakika dinlendirin.

Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında en az 5 saat, tercihen 1 gece bekletin.

4. Orman meyveli sos

Meyveleri şekerle birlikte tencereye alın.

Nişastayı suyla açıp ekleyin.

Koyu kıvama gelene kadar 3–4 dakika pişirin.

Soğuduktan sonra cheesecake'in üzerine dökün.

Servis Önerisi

Dilimlemeden önce 10 dakika oda sıcaklığında bekletin.

Üzerine taze frambuaz, böğürtlen, yaban mersini serpebilirsiniz.

Hafif tatlı sevenler için sosun şeker miktarını 1 kaşık azaltabilirsiniz.

