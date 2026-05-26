Bir kaşık alan bırakamıyor! İşte tam ölçülü sütlaç tarifi...

Türk mutfağının vazgeçilmez tatlılarından sütlaç, doğru püf noktalarıyla evde de tam kıvamında hazırlanabiliyor. İşte kaşık kaşık yediren, lezzetiyle damaklarda iz bırakan sütlaç tarifi...

Giriş Tarihi: 26.05.2026 09:16

MALZEMELER

1 litre süt

1 çay bardağı pirinç

2 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı nişasta (buğday veya mısır)

1 paket vanilin (isteğe bağlı)

ÜZERİ İÇİN

Tarçın

YAPILIŞI

Pirinci yıkayıp tencereye alın.

Üzerine 2 su bardağı su ekleyip pirinçler yumuşayana kadar haşlayın.

Sütü ekleyin ve karıştırarak kaynamaya bırakın.

Şekeri ilave edin.

Nişastayı az miktarda suyla açıp karışıma yavaşça ekleyin.

Kıvam alınca vanilini ekleyin.

Kaselere paylaştırın.

Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında soğutun.

Servis ederken üzerine tarçın serpin.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

