Bir kaşık alan bırakamıyor! İşte tam ölçülü sütlaç tarifi...

MALZEMELER
1 litre süt
1 çay bardağı pirinç
2 su bardağı su
1 su bardağı toz şeker
2 yemek kaşığı nişasta (buğday veya mısır)
1 paket vanilin (isteğe bağlı)
ÜZERİ İÇİN
Tarçın
YAPILIŞI
Pirinci yıkayıp tencereye alın.
Üzerine 2 su bardağı su ekleyip pirinçler yumuşayana kadar haşlayın.
Sütü ekleyin ve karıştırarak kaynamaya bırakın.
Şekeri ilave edin.
Nişastayı az miktarda suyla açıp karışıma yavaşça ekleyin.
Kıvam alınca vanilini ekleyin.
Kaselere paylaştırın.
Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında soğutun.
Servis ederken üzerine tarçın serpin.