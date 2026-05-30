Bir kez deneyen vazgeçemiyor! Tiramisuyu bir de tarifle deneyin...

MALZEMELER&NBSP;

400 g kedidili bisküvi

3 adet yumurta

100 g toz şeker

250 g mascarpone peyniri

(yoksa labne kullanılabilir)

1 su bardağı filtre kahve veya espresso

2 yemek kaşığı kakao

2 yemek kaşığı kahve likörü (isteğe bağlı)

Bir tutam tuz

YAPILIŞI

Kahveyi hazırlayıp soğumaya bırakın. İsterseniz içine kahve likörü ekleyin.

Yumurtaların sarılarını ve beyazlarını ayırın.

Yumurta sarıları ile şekeri açık renk olana kadar çırpın.

Mascarpone peynirini ekleyip pürüzsüz kıvam alıncaya kadar karıştırın.

Ayrı kapta yumurta beyazlarını bir tutam tuz ile köpük köpük olana kadar çırpın.

Yumurta beyazlarını peynirli karışıma spatula ile yavaşça yedirin.

Kedidili bisküvileri kahveye hızlıca batırıp çıkarın ve kaba dizin.

Üzerine kremanın yarısını yayın.

Aynı işlemi bir kat daha yapın.

Buzdolabında en az 4 saat, tercihen 1 gece dinlendirin.

Servis etmeden önce bol kakao serpin.