Bir kez yapan hep yapıyor: Tam ölçülü soğuk baklava tarifi

MALZEMELER
Baklava için
1 paket baklavalık yufka (yaklaşık 40 adet)
150 g tereyağı
1 çay bardağı sıvı yağ
1 su bardağı çekilmiş Antep fıstığı veya ceviz
Sütlü şerbet için
2 su bardağı süt
1 su bardağı su
1 su bardağı toz şeker
Üzeri için
2 yemek kaşığı kakao
1 yemek kaşığı pudra şekeri
Rendelenmiş çikolata (isteğe bağlı)
YAPILIŞI
1. Şerbeti hazırlayın
Süt, su ve şekeri tencereye alın.
Şeker eriyene kadar karıştırıp hafif ısıtın.
Kaynatmadan ocaktan alın ve tamamen soğutun.
2. Yufkaları dizin
Tereyağını eritip sıvı yağ ile karıştırın.
Tepsiyi yağlayın.
Yufkaların yarısını tek tek yerleştirip aralarını yağlayın.
Ortaya fıstık veya cevizi serpin.
Kalan yufkaları da aynı şekilde dizin.
3. Dilimleyip pişirin
Kare veya baklava şeklinde dilimleyin.
Kalan yağı üzerine gezdirin.
Önceden ısıtılmış 170°C fırında üzeri iyice kızarana kadar yaklaşık 45–50 dakika pişirin.
4. Şerbetleme
İlk sıcaklığı çıkan baklavaya soğuk sütlü şerbeti dökün.
Şerbeti çekmesi için 2–3 saat dinlendirin.
5. Servis
Kakao ve pudra şekerini karıştırıp üzerine eleyin.
İsterseniz rendelenmiş çikolata ekleyin.
Buzdolabında hafif soğuttuktan sonra servis edin. Afiyet olsun!
Püf Noktaları
Şerbet mutlaka soğuk olmalı.
Tereyağını yakmadan eritmek çıtırlığı artırır.
Bir gece dinlenirse lezzeti daha iyi oturur.