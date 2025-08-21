Çay saati sofralarınızı süsleyin: Vişneli kek

Kökeni İngiltere'ye dayanan bu tatlı, küçük kalıplarda pişirilen bir tür mini kektir. Kek tarifleri içerisinde sevilenlerden biri olan muffin, dilediğiniz meyve ile çeşitlendirilerek tüketilebilir. Yoğun kek kıvamı ile klasik cupcake benzeri tatlılar arasındaki farkını ortaya koyan bu tatlıda bugün, vişneli muffin tarifini paylaşacağız. Çay saatlerinin gözdesi olan bu tarifimiz, sofralarınıza çok am açok yakışacak.

YAPILIŞI

Malzemeler:

2 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ (ayçiçek ya da zeytinyağı)

2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1 - 1,5 su bardağı vişne (çekirdekleri çıkarılmış)

(İsteğe bağlı) Yarım çay kaşığı tarçın

(İsteğe bağlı) Üzeri için pudra şekeri

Hazırlanışı:

Fırını önceden 180°C'ye ısıtın. Muffin kalıplarına kağıt muffin kapsülleri yerleştirin veya kalıbı yağlayın.

Yumurtaları ve şekeri derin bir kapta mikserle beyazlaşıp köpük köpük olana kadar çırpın.

Süt ve sıvı yağı ekleyip karıştırmaya devam edin.

Ayrı bir kapta un, kabartma tozu ve vanilini (isteğe bağlıysa tarçını da) karıştırıp sıvı karışıma eleyerek ekleyin. Homojen bir kıvam alana kadar karıştırın.

Vişneleri hafif unlayarak (dibe çökmemeleri için) hamura ekleyin ve spatula ile nazikçe karıştırın.

Hamuru muffin kalıplarına eşit şekilde paylaştırın (kalıpların 3/4'ü dolu olacak şekilde).

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 20-25 dakika pişirin. Kürdan testi yaparak pişip pişmediğini kontrol edin.

Fırından aldıktan sonra biraz soğumasını bekleyin. İsteğe bağlı olarak pudra şekeri serpebilirsiniz.

Afiyet olsun.

