Çay saatlerinin vazgeçilmezi olacak! Orman meyveli cheesecake tarifi

Tabanı İçin:
2 paket yulaflı bisküvi (Burçak vb.)
100 gram eritilmiş tereyağı
2 yemek kaşığı süt (Bisküviler çok kuru kalırsa toparlamak için)
Peynirli Kreması İçin:
600 gram labne peyniri (Suyu süzülmüş, oda sıcaklığında)
1 kutu (200 ml) sıvı krema (Oda sıcaklığında)
1 su bardağı toz şeker
3 adet yumurta (Oda sıcaklığında)
2 yemek kaşığı mısır veya buğday nişastası
1 paket vanilya
Orman Meyveli Sosu İçin:
2 - 2.5 su bardağı dondurulmuş veya taze orman meyvesi (Böğürtlen, frambuaz, yaban mersini karışımı)
5 yemek kaşığı toz şeker
1,5 yemek kaşığı nişasta (Yarım çay bardağı su ile açılmış)
1. Tabanın Hazırlanması:
Bisküvileri mutfak robotundan geçirerek un haline getirin.
Eritilmiş tereyağını (ve gerekirse sütü) ekleyip iyice karıştırın. Islak kum kıvamında olmalıdır.
Kelepçeli kalıbın tabanına yağlı kağıt serin. Bisküvili karışımı kalıbın tabanına dökün ve bir bardağın altıyla iyice bastırarak sıkıştırın.
Krema hazırlanana kadar tabanı buzdolabında dinlenmeye bırakın.
2. Kremanın Hazırlanması:
Derin bir kasede suyu süzülmüş labne peynirini ve toz şekeri mikserin en düşük devrinde (veya tel çırpıcı ile) şeker eriyene kadar 1-2 dakika çırpın.
Sıvı kremayı ekleyip karıştırmaya devam edin.
Nişasta ve vanilyayı ilave ederek pürüzsüz bir kıvam alana kadar hafifçe karıştırın.
Yumurtaları tek tek ekleyin. Her bir yumurtayı eklediğinizde sadece yumurta harca karışana kadar (çok kısa süre) çırpın. Fazla çırpmak kremanın içine hava dolmasına ve pişerken çatlamasına neden olur.
Hazırladığınız kremayı dolaptan çıkardığınız bisküvili tabanın üzerine dökün. İçindeki hava kabarcıklarının çıkması için kalıbı tezgaha birkaç kez hafifçe vurun.
3. Pişirme Aşaması:
Kalıbın dışını (özellikle taban ve yan kısımlarını) alüminyum folyo ile kaplayın ki su sızmasın.
Fırın tepsisine kalıbı oturtun ve tepsinin içine kalıbın yarısına gelecek kadar kaynar su doldurun. (Bu su banyosu taktiği, cheesecake'in nemli kalmasını ve çatlamamasını sağlar).
Önceden ısıtılmış 165°C fırında yaklaşık 45-50 dakika pişirin.
Sürenin sonunda cheesecake'in kenarları sabit, ortası hafif sallanıyor (jöle gibi) olmalıdır.
Fırını kapatın, kapağını tahta bir kaşık yardımıyla aralık bırakın ve cheesecake'i fırının içinde 1 saat boyunca yavaşça soğumaya bırakın.
4. Orman Meyveli Sosun Hazırlanması:
Orman meyvelerini ve şekeri küçük bir sos tenceresine alın. Meyveler suyunu salana kadar kısık ateşte hafifçe kaynatın.
Yarım çay bardağı suyla ezdiğiniz nişastayı tencereye yavaş yavaş eklerken bir yandan da hızlıca karıştırın.
Sos kıvam alıp hafifçe fokurdadığında ocaktan alın ve ılımaya bırakın. Ara sıra karıştırarak kabuk tutmasını engelleyin.
5. Birleştirme:
Tamamen oda sıcaklığına gelmiş olan cheesecake'in üzerine, ılımış olan orman meyveli sosu dökün ve eşit şekilde yayın.
Buzdolabında en az 6-8 saat, vaktiniz varsa 1 tam gece dinlendirin.
💡 Püf Noktası: Dilimlerken bıçağınızı her seferinde sıcak suya batırıp kağıt havluyla silerseniz, pastane usulü pürüzsüz ve kusursuz dilimler elde edersiniz.