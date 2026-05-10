Çay saatlerinin yeni yıldızı: Çikolatalı cheesecake tarifi

Yoğun çikolata lezzeti, ipeksi kıvamı ve ağızda dağılan dokusuyla çikolatalı cheesecake, çay saatlerinin vazgeçilmez tatlıları arasında yer alıyor. Evde kolayca hazırlanabilen bu özel tarif, hem görüntüsü hem de lezzetiyle pastane tatlarını aratmıyor. Özellikle çikolata tutkunlarının favorisi olmaya aday bu cheesecake, misafir sofralarından özel davetlere kadar her ana tatlı bir dokunuş katıyor. İşte tam ölçülü, kıvam garantili çikolatalı cheesecake tarifi…

Giriş Tarihi: 10.05.2026 08:57

MALZEMELER

Tabanı için

2 paket kakaolu bisküvi

100 gram eritilmiş tereyağı

Cheesecake dolgusu için

600 gram labne peyniri

1 su bardağı toz şeker

200 ml sıvı krema

3 adet yumurta

160 gram bitter çikolata

2 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı un

1 paket vanilin

Üzeri için

100 gram bitter çikolata

100 ml sıvı krema

YAPILIŞI

Kakaolu bisküvileri rondodan geçirip un haline getirin. Eritilmiş tereyağıyla karıştırın. Karışımı kelepçeli kalıbın tabanına bastırarak yayın. Buzdolabında 15 dakika dinlendirin.

Bitter çikolatayı benmari usulü eritin ve ılınmaya bırakın.

Labne peyniri ve şekeri pürüzsüz kıvam alana kadar çırpın. Ardından yumurtaları teker teker ekleyin.

Krema, kakao, un ve vanilini ilave edin. Son olarak eritilmiş çikolatayı ekleyip karıştırın.

Hazırlanan karışımı bisküvili tabanın üzerine dökün.

Önceden ısıtılmış 160 derece fırında yaklaşık 50-55 dakika pişirin. Orta kısmı hafif sallanıyorsa kıvamı olmuş demektir.

Fırının kapağını hafif aralayarak cheesecake'i yavaşça soğutun. Ardından en az 4 saat buzdolabında dinlendirin.

Üst sos için kremayı ısıtıp çikolatayla karıştırın. Ganaj kıvamına gelen sosu cheesecake'in üzerine dökün.

Dilimleyerek servis edin.

Püf Noktaları

Cheesecake'in çatlamaması için malzemelerin oda sıcaklığında olması önemlidir.

Daha yoğun çikolata aroması için yüzde 70 kakaolu bitter çikolata tercih edebilirsiniz.

Servisten önce üzerine çikolata parçaları veya çilek ekleyebilirsiniz.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

