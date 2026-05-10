Çay saatlerinin yeni yıldızı: Çikolatalı cheesecake tarifi

MALZEMELER
Tabanı için
2 paket kakaolu bisküvi
100 gram eritilmiş tereyağı
Cheesecake dolgusu için
600 gram labne peyniri
1 su bardağı toz şeker
200 ml sıvı krema
3 adet yumurta
160 gram bitter çikolata
2 yemek kaşığı kakao
1 yemek kaşığı un
1 paket vanilin
Üzeri için
100 gram bitter çikolata
100 ml sıvı krema
YAPILIŞI
Kakaolu bisküvileri rondodan geçirip un haline getirin. Eritilmiş tereyağıyla karıştırın. Karışımı kelepçeli kalıbın tabanına bastırarak yayın. Buzdolabında 15 dakika dinlendirin.
Bitter çikolatayı benmari usulü eritin ve ılınmaya bırakın.
Labne peyniri ve şekeri pürüzsüz kıvam alana kadar çırpın. Ardından yumurtaları teker teker ekleyin.
Krema, kakao, un ve vanilini ilave edin. Son olarak eritilmiş çikolatayı ekleyip karıştırın.
Hazırlanan karışımı bisküvili tabanın üzerine dökün.
Önceden ısıtılmış 160 derece fırında yaklaşık 50-55 dakika pişirin. Orta kısmı hafif sallanıyorsa kıvamı olmuş demektir.
Fırının kapağını hafif aralayarak cheesecake'i yavaşça soğutun. Ardından en az 4 saat buzdolabında dinlendirin.
Üst sos için kremayı ısıtıp çikolatayla karıştırın. Ganaj kıvamına gelen sosu cheesecake'in üzerine dökün.
Dilimleyerek servis edin.
Püf Noktaları
Cheesecake'in çatlamaması için malzemelerin oda sıcaklığında olması önemlidir.
Daha yoğun çikolata aroması için yüzde 70 kakaolu bitter çikolata tercih edebilirsiniz.
Servisten önce üzerine çikolata parçaları veya çilek ekleyebilirsiniz.