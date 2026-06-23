Çay saatlerinin yeni yıldızı: Çilekli rulo pasta tarifi

MALZEMELER
Pandispanya için
4 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı un
1 paket vanilin
1 çay kaşığı kabartma tozu
Krema için
2 su bardağı süt
2 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı nişasta
4 yemek kaşığı toz şeker
1 paket vanilin
1 yemek kaşığı tereyağı
İç harcı için
250 gram çilek
Üzeri için
Pudra şekeri
Çilek dilimleri
YAPILIŞI
Fırını 180 dereceye ısıtın.
Yumurtaları ve şekeri köpük köpük olana kadar yaklaşık 5 dakika çırpın.
Un, vanilin ve kabartma tozunu eleyerek karışıma ekleyin, spatula ile nazikçe karıştırın.
Yağlı kağıt serili dikdörtgen fırın tepsisine karışımı dökün ve eşit şekilde yayın.
Önceden ısıtılmış fırında 10-12 dakika pişirin.
Fırından çıkan pandispanyayı temiz bir mutfak bezinin üzerine ters çevirin ve sıcakken rulo şeklinde sarın. Soğumaya bırakın.
Krema için süt, un, nişasta ve şekeri tencereye alın. Koyulaşana kadar pişirin.
Ocaktan alınca vanilin ve tereyağını ekleyip karıştırın. Soğumaya bırakın.
Soğuyan pandispanyayı açın, kremayı her yerine sürün.
Küçük doğranmış çilekleri üzerine serpiştirin.
Pastayı tekrar sıkıca rulo yapın ve buzdolabında en az 2 saat dinlendirin.
Servis etmeden önce üzerine pudra şekeri serpin ve çileklerle süsleyin.
PÜF NOKTASI
Pandispanyayı fırından çıkar çıkmaz rulo yapmak çatlamasını önler. Ayrıca kremanın tamamen soğumasını beklemek, rulonun dağılmadan şekil almasını sağlar.