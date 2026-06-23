Çay saatlerinin yeni yıldızı: Çilekli rulo pasta tarifi

MALZEMELER

Pandispanya için

4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

1 paket vanilin

1 çay kaşığı kabartma tozu

Krema için

2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nişasta

4 yemek kaşığı toz şeker

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı tereyağı

İç harcı için

250 gram çilek

Üzeri için

Pudra şekeri

Çilek dilimleri

YAPILIŞI

Fırını 180 dereceye ısıtın.

Yumurtaları ve şekeri köpük köpük olana kadar yaklaşık 5 dakika çırpın.

Un, vanilin ve kabartma tozunu eleyerek karışıma ekleyin, spatula ile nazikçe karıştırın.

Yağlı kağıt serili dikdörtgen fırın tepsisine karışımı dökün ve eşit şekilde yayın.

Önceden ısıtılmış fırında 10-12 dakika pişirin.

Fırından çıkan pandispanyayı temiz bir mutfak bezinin üzerine ters çevirin ve sıcakken rulo şeklinde sarın. Soğumaya bırakın.

Krema için süt, un, nişasta ve şekeri tencereye alın. Koyulaşana kadar pişirin.

Ocaktan alınca vanilin ve tereyağını ekleyip karıştırın. Soğumaya bırakın.

Soğuyan pandispanyayı açın, kremayı her yerine sürün.

Küçük doğranmış çilekleri üzerine serpiştirin.

Pastayı tekrar sıkıca rulo yapın ve buzdolabında en az 2 saat dinlendirin.

Servis etmeden önce üzerine pudra şekeri serpin ve çileklerle süsleyin.

PÜF NOKTASI

Pandispanyayı fırından çıkar çıkmaz rulo yapmak çatlamasını önler. Ayrıca kremanın tamamen soğumasını beklemek, rulonun dağılmadan şekil almasını sağlar.