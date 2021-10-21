Cevizli baklava tarifi: Evde cevizli baklava nasıl yapılır?
Her ne kadar fıstıklı baklavanın gölgesinde kalsa da cevizli baklava da çok tercih edilen bir baklavadır. Ev yapımı olduğu zaman daha da güzelleşen, yeme de yanında yat bir tatlı haline gelen cevizli baklava evde nasıl yapılır? İşte en güzellerinden bir cevizli baklava tarifi...
Giriş Tarihi: 21.10.2021 13:53Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 13:53
14 Kişilik
Ev Yapımı
Şeker Bayramı
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
30 dakika
MALZEMELER
Hamuru için:
2 adet yumurta
1,5 çay bardağı süt
1 çay bardağı Ayçiçek yağı
4 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)
1/3 su bardağı su
4 su bardağı un
Şerbeti için:
3,5 su bardağı su
3 su bardağı şeker
1/4 limonun suyu
İçi için:
300 gram iri çekilmiş ceviz içi
Açmak için:
1 su bardağı nişasta
Araları için:
250 gram tereyağı (eritilmiş)
AŞÇININ NOTU
Dilerseniz baklavanın yanında kaymak ya da dondurma ikram edebilirsiniz.
YAPILIŞI
Un hariç bütün malzemeleri derin bir kaba alın ve karıştırın. Daha sonra unu yavaş yavaş ekleyerek yoğurmaya başlayın. Ele yapışmayan bir un elde etmeniz gerekiyor. Un ekleyerek hamuru toparlayabilirsiniz.
Elde ettiğiniz hamuru nemli bir bezle örterek dinlendirmeye alın.
Tepsiyi yağladıktan sonra yufkaları teker teker tepsiye dizin. İlk 10 yufka alt katman olacak şekilde ayırın.
Her katın arasına erittiğiniz tereyağından sürün. İlk katman bittiğinde cevizleri ekleyin.
Üst katmanı da her yufka arasına tereyağı sürerek bitirdiğinizde bıçakla şekil verin. Kare ya da baklava dilimi dediğimiz şekilde kesebilirsiniz. Arta kalan tereyağını da üzerinde gezdirin.
180 dereceye kadar ısıttığınız fırında 25-30 dakika kadar pişirin.
Baklava pişerken şerbeti hazırlayabilirsiniz. Derin bir tencereye aldığınız toz şeker ve suyu orta ateşte kaynayana kadar karıştırın. Fokurdadıktan sonra limon suyunu ekleyin. Bir müddet böyle kaynattıktan sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
Fırından çıkardığınız tatlının üzerine sıcak şerbeti dökün. Şerbet iyice çektikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.