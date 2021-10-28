Çikolatalı baklava tarifi

- Yumuşak bir hamur yoğur ve en az yarım saat dinlendir. Hamurdan cevizden biraz büyük bezeler ayır ve beşerli grup yap.

- Her beş bezeyi nişasta ile pasta tabağı büyüklüğünde aç ve aralarına nişasta serpip üstüne koy.

- Hepsini hazırladıktan sonra ilk yaptığın beşli grubu açmaya başla hepsini beraber bir yufka gibi açabildiğin kadar aç tepsinin büyüklüğünde kes yufkayı ve ilk katı koy açtığın beş yufka bir kat olacak araya rende çikolata serp. Kenarlarından artanı üste yine ser her kata iç koyarak istediğin kalınlıkta yap.

- Bitince baklavayı kes. Tereyağ erit ve üzerine sıcakken dök ve pişir.

- Ilık tatlıya ılık şerbet dök ve afiyetle yiyiniz.