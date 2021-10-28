Çikolatalı baklava tarifi

Özel günlerde sevdikleriniz için hazırlayabileceğiniz enfes bir lezzet! Peki çikolatalı baklava nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? Pasta şefi Didar Yanar, çikolatalı baklava tarifini vererek nasıl yapılması gerektiğini tek tek anlattı.

Giriş Tarihi: 28.10.2021 12:13 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 12:30
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Ev Partisi Yemek Daveti Kutlama Diğer
  • Zorluk Derecesi: Orta

MALZEMELER

Hamuru için:

  • 1 yumurta
  • 180 gr ayçiçek yağı
  • 200 gr süt
  • 250 gr yoğurt
  • 5 gr sirke
  • 15 gr kabartma tozu
  • 5 gr tuz
  • 60 gr kakao
  • Alabildiğine un

Şerbeti için:

  • 1 kg şeker
  • 1 kg su
  • 1/4 limon

Arasına

  • Rende çikolata

AŞÇININ NOTU

Hamuru mutlaka en az yarım saat dinlendirin.

YAPILIŞI

- Yumuşak bir hamur yoğur ve en az yarım saat dinlendir. Hamurdan cevizden biraz büyük bezeler ayır ve beşerli grup yap.

- Her beş bezeyi nişasta ile pasta tabağı büyüklüğünde aç ve aralarına nişasta serpip üstüne koy.

- Hepsini hazırladıktan sonra ilk yaptığın beşli grubu açmaya başla hepsini beraber bir yufka gibi açabildiğin kadar aç tepsinin büyüklüğünde kes yufkayı ve ilk katı koy açtığın beş yufka bir kat olacak araya rende çikolata serp. Kenarlarından artanı üste yine ser her kata iç koyarak istediğin kalınlıkta yap.

- Bitince baklavayı kes. Tereyağ erit ve üzerine sıcakken dök ve pişir.

- Ilık tatlıya ılık şerbet dök ve afiyetle yiyiniz.

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