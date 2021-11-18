Çikolatalı ekler tarifi: Çikolatalı ekler nasıl yapılır?
Lezzeti dillere destan bir pasta olan ekler, pek çok farklı tatlar kullanılarak yapılabilir. Çikolatalı ekler tarifi de bunlardan biridir. Oldukça sevilen ve yapımı pek çok kişi tarafından merak edilen bu tariften, bir kere yediniz mi bir daha vazgeçemeyeceksiniz. Peki, çikolatalı ekler nasıl yapılır? İşte çikolatalı ekler tarifi…
Giriş Tarihi: 18.11.2021 10:02Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 10:02
10 Kişilik
Ev Yapımı
Yemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Orta
MALZEMELER
Hamuru için:
150 gr tereyağı
2 su bardağı su
1,5 su bardağı un
1 çimdik tuz
1 paket vanilya
4 yumurta
Kreması için:
4 su bardağı süt
1 su bardağı şeker
5 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı nişasta
1 adet yumurta
1 paket kremşanti
Üzeri için:
2 paket bitter çikolata
AŞÇININ NOTU
Ekler tarifine ilk önce kremasını yapmaktan başlayın. Kremasını yaptıktan sonra soğumaya bırakın ve ardından krem şantiyi yapın. Daha sonra iki karışımı mikser yardımı ile bileştirin. Hamurunu orta ateşte yapın. Unun topaklaşmaması için iyice karıştırın. Hamura yumurtaları tek tek ekleyin. Hamurları tepsiye sıkmak için buzdolabı poşeti kullanabilirsiniz. Ancak poşetin patlamaması için sağlam bir poşet kullanınız.
Hamurları tepsiye sıktıkça hamurların uç kısmı şekilsiz olacaktı. Bunun için bir suya elinizi bandırıp uçlarını düzeltebilirsiniz. Hamurları önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 40 dakika kadar pişiriniz. Ayrıca yoğun bir çikolata tadı almak isterseniz krem şantiyi kakaolu olarak tercih edebilirsiniz.
YAPILIŞI
Kreması için krem şanti hariç tüm malzemeleri tencereye alıp göz göz oluncaya kadar karıştırın.
Pişen kremayı soğumaya bırakın ve daha sonra krem şantiyi yapıp ikisin karıştırın.
Hamuru için su ve tereyağı tencereye alın.
Yağ eridikten sonra tuz, vanilya ve unu ekleyip kıvam alıncaya kadar karıştırın.
Pişen hamuru soğuyana kadar bekletin.
Soğuyan hamura yumurtaları tek tek olacak şekilde ekleyin ve mikser ile karıştırın.
Hamuru buzdolabı poşetine koyun ve yağlı kağıt koyduğunuz tepsinin üzerine sırasıyla sıkın.
Hamurları 180 derecelik fırında 40 dk pişirin.
Hamurlar pişip soğuduktan sonra arasını açıp kremayı ekleyin.
Son olarak erittiğiniz çikolataya eklerleri bandırın.