Çikolatalı ekler tarifi: Çikolatalı ekler nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

Ekler tarifine ilk önce kremasını yapmaktan başlayın. Kremasını yaptıktan sonra soğumaya bırakın ve ardından krem şantiyi yapın. Daha sonra iki karışımı mikser yardımı ile bileştirin. Hamurunu orta ateşte yapın. Unun topaklaşmaması için iyice karıştırın. Hamura yumurtaları tek tek ekleyin. Hamurları tepsiye sıkmak için buzdolabı poşeti kullanabilirsiniz. Ancak poşetin patlamaması için sağlam bir poşet kullanınız. Hamurları tepsiye sıktıkça hamurların uç kısmı şekilsiz olacaktı. Bunun için bir suya elinizi bandırıp uçlarını düzeltebilirsiniz. Hamurları önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 40 dakika kadar pişiriniz. Ayrıca yoğun bir çikolata tadı almak isterseniz krem şantiyi kakaolu olarak tercih edebilirsiniz.