Çikolatalı kat kat milföy tarifi: Isırdığınızda anında dağılan bir lezzet!
Milföy hamıurunun içine sarılmış çikolata ile damaklarınızda bir şölen yaratacak. Yapımı hem pratik hem de az malzemeli olan bu tarifi her an davet sofralarınızda kullanabilirsiniz! Isırdığınız an da çıtır çıtır bir lezzete şahit edeceksiniz. Hadi o zaman herkes mutfağa!
Giriş Tarihi: 14.09.2022 10:04Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 10:04
4 Kişilik
Ev Yapımı
Diğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
Hazırlama
5 dakika
Porsiyon :
211 kcal
MALZEMELER
1 paket milföy
Yarım kutu sürülebilir çikolata ya da damla çikolata
1 yumurta sarısı
Üzerine serpmek için şeker
YAPILIŞI
Milföyleri ortadan bölün. Sonra her karenin ortasına çikolatadan sürün eşit şekilde uçlarını birleştirin.