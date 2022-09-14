Çikolatalı kat kat milföy tarifi: Isırdığınızda anında dağılan bir lezzet!

Milföy hamıurunun içine sarılmış çikolata ile damaklarınızda bir şölen yaratacak. Yapımı hem pratik hem de az malzemeli olan bu tarifi her an davet sofralarınızda kullanabilirsiniz! Isırdığınız an da çıtır çıtır bir lezzete şahit edeceksiniz. Hadi o zaman herkes mutfağa!

Giriş Tarihi: 14.09.2022 10:04 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 10:04
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 5 dakika
  • Porsiyon : 211 kcal

MALZEMELER

  • 1 paket milföy
  • Yarım kutu sürülebilir çikolata ya da damla çikolata
  • 1 yumurta sarısı
  • Üzerine serpmek için şeker

YAPILIŞI

  1. Milföyleri ortadan bölün. Sonra her karenin ortasına çikolatadan sürün eşit şekilde uçlarını birleştirin.
  2. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye tersini çevirip koyalım.
  3. Ardından üzerlerine yumurta sarısını sürelim. Bıçakla üzerine çizgiler atalım şeker serpiştirelim.
  4. 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika kadar pişirelim.
  5. İşte taltımız hazır herkese afiyet olsun!

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