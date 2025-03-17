Çilekli magnolia tarifi: Hafif ve lezzetli bir tatlı

Tatlı krizlerinize pratik ve hafif bir çözüm arıyorsanız, çilekli magnolia tam size göre! Yumuşacık kreması, mis gibi vanilya kokusu ve çileğin ferahlığıyla her kaşıkta mutluluk veren bu tatlı, özellikle sütlü tatlı severler için harika bir alternatif. Üstelik yapımı da oldukça kolay! İşte adım adım nefis çilekli magnolia tarifi…

Giriş Tarihi: 17.03.2025 11:40 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 11:40

YAPILIŞI

MALZEMELER:

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta (buğday veya mısır)

1 yumurta sarısı

1 paket vanilin

1 paket sıvı krema (200 ml)

1 paket bisküvi

1 su bardağı doğranmış çilek

YAPILIŞI:

Tencereye sütü, şekeri, unu, nişastayı ve yumurta sarısını koyun.

Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.

Kaynadıktan sonra ocaktan alın ve vanilini ekleyin.

Muhallebinin soğuması için ara ara karıştırarak bekletin.

Muhallebi ılık hale geldiğinde içine sıvı kremayı ekleyin ve mikserle 2-3 dakika çırpın.

Bisküviyi rondodan geçirerek toz haline getirin.

Kupların veya bardakların tabanına önce bir kat bisküvi serpin.

Üzerine bir kat muhallebi ekleyin.

Çilek dilimlerini yerleştirin.

Bu işlemi kat kat tekrarlayın.

Tatlıyı en az 2 saat buzdolabında dinlendirin.

Üzerini çilek ve bisküvi kırıntılarıyla süsleyerek servis yapın. Afiyet olsun!

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