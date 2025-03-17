Çilekli magnolia tarifi: Hafif ve lezzetli bir tatlı

MALZEMELER:
1 litre süt
1 su bardağı toz şeker
3 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı nişasta (buğday veya mısır)
1 yumurta sarısı
1 paket vanilin
1 paket sıvı krema (200 ml)
1 paket bisküvi
1 su bardağı doğranmış çilek
YAPILIŞI:
Tencereye sütü, şekeri, unu, nişastayı ve yumurta sarısını koyun.
Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.
Kaynadıktan sonra ocaktan alın ve vanilini ekleyin.
Muhallebinin soğuması için ara ara karıştırarak bekletin.
Muhallebi ılık hale geldiğinde içine sıvı kremayı ekleyin ve mikserle 2-3 dakika çırpın.
Bisküviyi rondodan geçirerek toz haline getirin.
Kupların veya bardakların tabanına önce bir kat bisküvi serpin.
Üzerine bir kat muhallebi ekleyin.
Çilek dilimlerini yerleştirin.
Bu işlemi kat kat tekrarlayın.
Tatlıyı en az 2 saat buzdolabında dinlendirin.
Üzerini çilek ve bisküvi kırıntılarıyla süsleyerek servis yapın. Afiyet olsun!