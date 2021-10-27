Çilekli parfe tarifi: Çilekli parfe nasıl yapılır?
Fransız mutfağından çıkıp adını tüm dünyaya duyuran bir tatlı olan parfe, çeşitli meyvelerle hazırlanabiliyor. Hemen her yaz meyvesi ile yakışan, misafirlere lezzet şöleni yaşatan bu tatlının çilekli tarifini sizler için hazırladık. Yedikçe yediren, krema ve çileğin mükemmel bir uyum yakaladığı bir tarif ile karşınızdayız: İşte çilekli parfe tarifi...
Giriş Tarihi: 27.10.2021 13:35Güncelleme Tarihi: 27.10.2021 13:41
4 Kişilik
Ev Yapımı
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
25 dakika
MALZEMELER
2 paket krem şanti
2 yemek kaşığı pudra şekeri
2 su bardağı soğuk süt
2 paketpetibör bisküvi (parçalanmış)
1 su bardağı çilek (doğranmış)
1/2 çay bardağı damla çikolata
1 yemek kaşığı antep fıstığı içi
Üzeri için:
5 adet çilek (dilimlenmiş)
2 yemek kaşığı antep fıstığı içi
2 yemek kaşığı ceviz içi
AŞÇININ NOTU
İnce uzun kek kalıbınız yoksa, evde bulunan derin bir kap veya kek kalıbı ile de hazırlayabilirsiniz.
YAPILIŞI
Derin bir karıştırma kasesine krem şanti, pudra şekeri ve soğuk sütü ekleyip, koyu ve köpüksü kıvama gelene kadar çırpın.
Üzerine kırılmış petibör bisküvileri koyup her yerine eşit dağılana kadar spatula yardımıyla karıştırın.
Çilek, damla çikolata ve antep fıstığını da üzerine ekleyip tekrar karıştırın.
İnce ve uzun bir kek kalıbının iç kısmını dışarıya da sarkacak şekilde streçleyin.
Karışımı kalıbın içerisine dökün ve spatula yardımıyla üzerini düzelttikten sonra dışarıda kalan streçleri üzerine kapayıp, en az 4 saat kadar buzlukta dondurun.
Parfeniz donduktan sonra, servis etmeden önce çilek dilimleri, ceviz ve antep fıstığı içi serpiştirerek servis edin, sevdiklerinizle afiyetle tüketin.