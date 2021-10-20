Creme Brulee tarifi: Creme Brulee (Krem Brüle) nasıl yapılır?
Az malzeme ile pratik bir şekilde hazırlanan krem brüle, Fransız mutfağının meşhur tatlılarından bir tanesi olarak öne çıkıyor. Farklı aromalar ile canlandırılıp çeşitlendirilen bu tarifi klasik bir şekilde hazırlamak isteyenlerin işi bir hayli kolay. Çünkü krem brüle malzemeleri, her evin mutfağında bulunan ürünler. İşte sizin ve misafirlerinizin çok seveceği creme brulee (krem brüle) tarifi...
Giriş Tarihi: 20.10.2021 12:11Güncelleme Tarihi: 20.10.2021 12:12
4 Kişilik
Ev Yapımı
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
45 dakika
MALZEMELER
4 su bardağı krema
1 adet çubuk vanilya veya 1 paket vanilya
6 yumurta sarısı
Yarım su bardağı toz şeker
Esmer şeker
YAPILIŞI
Yumurtanın beyaz ve sarı kısımlarını dikkatlice ayırın. Sarılarını cam bir kaseye aktarın.
Kremayı küçük bir sos tenceresinde kaynama derecesine gelene kadar kısık ateşte kaynatın.
Kaynamaya yakın ocaktan aldın ve oda sıcaklığında biraz bekletin daha sonra yumurta sarılarını azar azar ekleyin ve hızlıca karıştırın.
Vanilya ve şeker ilave edin. Hazır olan krem brule karışımını, ısıya dayanıklı fırın kaplarına eşit olarak paylaştırın.
Tabanını en az bir parmak kalınlığında su ile kapladığınız fırın tepsisine porsiyonluk tatlı kaplarını dizin.
Yumurta ağırlıklı ve sulu kıvamlı bir tatlı olduğu için önceden ısıtılmış 180 derece fırında, sütlü tatlı kıvamı alana kadar (yaklaşık 45 dakika) pişirin.
Hafif bir şekilde salladığınızda kenar kısımlarından ayrılmıyorsa tatlınız bu süre zarfında olmuş demektir.
Fırından çıkardığınız tatlıların üzerine esmer şekeri paylaştırın.
Bir pürmüz yardımıyla tatlının üzerindeki şekeri yakıp, karamel görüntüsü kazandırdıktan sonra bekletmeden servis edin.