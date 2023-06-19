Creme Brulee tarifi: Hem lezzetli hem de hafif

Creme brulee, Fransız mutfağına ait bir tatlıdır. Kremalı ve pürüzsüz bir kıvama sahip olan bu tatlı, üzerinde karamelize edilmiş şeker kabuğuyla servis edilir. Biraz uğraştırıcı olmasına karşın ortaya çıkan lezzet ve görüntü nefistir. Özel günlerinizde gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz bu tatlının yapılışı ise şöyle;
Giriş Tarihi: 19.06.2023 09:32Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 09:32
4 Kişilik
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
35 dakika
Hazırlama
15 dakika
Porsiyon :
350 kcal
MALZEMELER
4 adet yumurta sarısı
1/2 su bardağı toz şeker
2 su bardağı krema
1 tatlı kaşığı vanilya özütü
Üzerini karamelize etmek için toz şeker
AŞÇININ NOTU
Bu temel tarife ek olarak farklı varyasyonlar deneyebilirsiniz. Örneğin, çikolata, meyve püresi veya farklı aromalar ekleyebilirsiniz.
YAPILIŞI
Fırını 160°C'ye ısıtın.
Bir karıştırma kabında yumurta sarılarını ve toz şekeri iyice çırpın, kremsi ve solgun sarı bir karışım elde edene kadar çırpmaya devam edin.
Krema ve vanilya özütünü bir sos tenceresine alın ve orta ateşte ısıtın. Karışım kaynama noktasına gelmeden önce ocaktan alın.
Yumurta ve şeker karışımını yavaşça sıcak kremaya ekleyin, sürekli karıştırarak iyice birleşene kadar çırpın.
Karışımı, crème brûlée kaplarına eşit şekilde paylaştırın.
Bir fırın tepsisine kapları yerleştirin ve tepsiye sıcak su dökün. Su, kapların yarı yüksekliğine kadar ulaşmalıdır.
Crème brûlée'leri ılık su banyosunda önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Tatlılar hala hafifçe sallandığında ve kenarları sabit olduğunda pişmiş demektir.
Fırından çıkan kapları soğuması için oda sıcaklığına alın. Ardından buzdolabında en az 2 saat, tercihen daha uzun süre soğutun.
Servis etmeden önce crème brûlée'nin üzerini karamelize etmek için toz şekeri ince bir tabaka halinde tatlıların üzerine serpin. Bir mutfak alevleyici veya crème brûlée'nin üzerine ısıtılmış bir metal kaşık tutarak şekeri karamelizasyon noktasına getirin.
Şeker karamelize olduktan sonra crème brûlée'yi hemen servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!