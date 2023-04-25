Dilber dudağı tarifi: Her çatalda ağızda dağılan lezzet
Bursa mutfağına özgü olan dilber dudağı tatlısı, lezzet dolu tarifiyle Anadolu'nun da en sevdiği tatlar arasında yerini aldı. Hamur ve şerbetin uyumunu sunan bu tarif, her lokmasında adeta lezzet şöleni yaşatıyor. Doğru püf noktalarıyla en lezzetli sonuca ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 25.04.2023 09:27Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 09:27
10-12 Kişilik
Ev Yapımı
Yemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
20 dakika
Hazırlama
30 dakika
Adet :
99 kcal
MALZEMELER
1 su bardağı yoğurt
1 su bardağı sıvı yağ
2 adet yumurta
1 yemek kaşığı sirke
Yarım paket kabartma tozu
1 silme çay kaşığı tuz
4,5 (5'e yakın) su bardağı un
Açmak için;
Mısır nişastası
Arasına;
İri kırılmış ceviz
Üzerine sürmek için;
100 gram tereyağı
Şerbeti için;
3,5 su bardağı şeker
3,5 su bardağı su
1 yemek kaşığı limon suyu
YAPILIŞI
Dilber dudağı tatlısı hamuru için olan malzemeler yoğurma kabına alınarak hamur yoğrulur. Yumuşak bir hamur elde edilir. Hamur 24 eşit parçaya ayrılarak elle yuvarlatılır.
Hazırlanan bezeler bir tepsiye dizilir. Üzerine temiz bir bez örtülerek 1 saat kadar dinlendirilir. Daha sonra her beze sıra ile nişasta serpilerek 12-15 cm kadar çapında açılır.
Sıra ile aralarına nişasta serpilerek 12 kat üst üste dizilir. (diğer 12 tanesi sonra hazırlanır). Daha sonra 12 kat yufka merdane ile yavaşça yaklaşık 4 mm. kalınlığında açılır.
Hamur yumuşak olduğu için (sanırım hava da sıcak olduğundan bekledikçe iyice yumuşamıştı) kolaylıkla açılıyor endişe etmeyin. Bir çay bardağı veya kurabiye kesme kalıbı ile daire şeklinde kesilir.
Keserken mümkün olduğunca birbirine yakın yaparak aralarda boşluk bırakmamaya özen gösterilir. Her dairenin ortasına bir kaç parçaya kırılmış ceviz içi yerleştirilerek ay şeklinde kapatılır. (Hamurun tam kapanması için bastırmanıza gerek yok, sadece kapatılması yeterli. Cevizi ise dövülmüş kullanmanızı önermem çünkü şerbetlendiğinde dövülmüş ceviz içinden akabilir.)
Hazırlanan tatlılar fırın tepsisine dizilir. Kendisi yağlı bir hamur olduğu için tepsinizin yağlanmasına gerek yok. Tatlıların arasında çok fazla boşluk bırakılmasına da gerek yok, neredeyse birbirine değecek gibi sıkı bir şekilde dizilirse bu ölçü ile bir fırın tepsisi dolusu tatlı elde edilebilir.
Bir tavada tereyağı eritilir, parlaklık vermesi için dilenirse 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı da eklenebilir. Fırça ile tüm tatlıların üzeri bolca yağlanır. 190 derece ısıtılmış fırında üzerleri güzelce kızarana kadar pişirilir. Hızlı piştiği için kontrollü olmanızda fayda var.
Fırından çıkan tatlılar uygun bir borcama alınır (Fırın tepsisinde boşluklar kaldığı için şerbet boşa gitmesin diye başka bir kaba aktardım. İsterseniz şerbeti fırın tepsisine de ilave edebilirsiniz duruma göre). Önceden hazırlanın ılıtılan şerbet tatlının üzerine gezdirilir.
Birkaç saat şerbetini çekmesi için bekletildikten sonra isteğe göre Hindistan cevizi veya toz fıstıkla süslenerek servis edilir . Şimdiden afiyet olsun.
Dilber dudağı tatlısının şerbeti için su ve şeker karıştırılıp kaynatılır. 5 dakika kadar kaynadıktan sonra limon suyu eklenerek 20 dakika daha kaynatıp ocaktan alınır.