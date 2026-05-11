Dışı çıtır içi buz gibi: Kızarmış dondurma tarifi

Sıcacık çıtır kaplamanın içinden çıkan buz gibi dondurma… Son dönemin en dikkat çeken tatlılarından biri olan kızarmış dondurma, farklı dokuları bir araya getirerek tatlı severlere unutulmaz bir lezzet sunuyor. Dışı altın renginde kızaran bu özel tatlı, iç kısmındaki soğuk ve kremamsı dondurmayla şaşırtıcı bir uyum yakalıyor. Evde de kolayca hazırlanabilen kızarmış dondurma, özellikle yaz aylarında sofraların yıldızı olmaya aday.

Giriş Tarihi: 11.05.2026 10:35

MALZEMELER

4 top vanilyalı dondurma

2 su bardağı mısır gevreği

1 çay kaşığı tarçın

2 yemek kaşığı toz şeker

2 adet yumurta

1 su bardağı galeta unu

Kızartmak için sıvı yağ

Üzeri İçin

Çikolata sosu

Bal veya karamel sos

File fındık

YAPILIŞI

Dondurmadan büyük toplar hazırlayın ve yağlı kağıt serilmiş tabağa dizin.

Dondurma toplarını en az 2 saat derin dondurucuda bekletin.

Mısır gevreklerini rondodan hafif iri kalacak şekilde geçirin. Tarçın ve şekerle karıştırın.

Donmuş dondurmaları önce yumurtaya, ardından galeta ununa bulayın.

Tekrar yumurtaya batırıp mısır gevrekli karışıma iyice kaplayın.

Kaplanan dondurmaları yeniden dondurucuya alın ve en az 3 saat bekletin.

Yağı iyice kızdırın. Dondurmaları sıcak yağda 10-15 saniye kadar çevirerek kızartın.

Bekletmeden servis edin. Üzerine çikolata sosu ve file fındık ekleyebilirsiniz.

Püf Noktaları

Dondurma ne kadar sert donarsa sonuç o kadar iyi olur.

Kızartma süresini uzatırsanız iç kısmı eriyebilir.

Daha çıtır sonuç için iki kat kaplama yapabilirsiniz.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

