Dışı çıtır içi buz gibi: Kızarmış dondurma tarifi

MALZEMELER

4 top vanilyalı dondurma

2 su bardağı mısır gevreği

1 çay kaşığı tarçın

2 yemek kaşığı toz şeker

2 adet yumurta

1 su bardağı galeta unu

Kızartmak için sıvı yağ

Üzeri İçin

Çikolata sosu

Bal veya karamel sos

File fındık

YAPILIŞI

Dondurmadan büyük toplar hazırlayın ve yağlı kağıt serilmiş tabağa dizin.

Dondurma toplarını en az 2 saat derin dondurucuda bekletin.

Mısır gevreklerini rondodan hafif iri kalacak şekilde geçirin. Tarçın ve şekerle karıştırın.

Donmuş dondurmaları önce yumurtaya, ardından galeta ununa bulayın.

Tekrar yumurtaya batırıp mısır gevrekli karışıma iyice kaplayın.

Kaplanan dondurmaları yeniden dondurucuya alın ve en az 3 saat bekletin.

Yağı iyice kızdırın. Dondurmaları sıcak yağda 10-15 saniye kadar çevirerek kızartın.

Bekletmeden servis edin. Üzerine çikolata sosu ve file fındık ekleyebilirsiniz.

Püf Noktaları

Dondurma ne kadar sert donarsa sonuç o kadar iyi olur.

Kızartma süresini uzatırsanız iç kısmı eriyebilir.

Daha çıtır sonuç için iki kat kaplama yapabilirsiniz.